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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 962963964965>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 779
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
18
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:25

  Serg-ik написав:понятно, что Вы давно не прогуливались часок-другой с ребёнком 2-5 лет. Да так, чтоб регулярненько, хотя бы по субботам и воскресеньям. И говорите, судя по всему, про зелень баксов, а не парков.
Интересно, во дворах ПОХа, построенных 5-15 лет назад, сейчас цветут вишни, абрикосы, каштаны?


давненько, но купив машину жене вы решите не только проблему парка в пешеходной доступности для прогулок, но и множество других проблем с репетиторами, кружками, секциями и тэ дэ
и это - я о киеве говорил, а не о левобережных ипенях и рабочих слободках, по поводу поха вон трибеке или уне рассказывайте, мне эта тема как то не близка
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:26

  hume написав:Кстати, в министирском и яскравом довольно много машин со стоимостью 30-40 куе. Чёт я прифигел.

В "Липинке" и под 100 куе тачки есть. При примерно такой же цене за метр.
speedsx
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:27

  Natt написав:kingkongovets, интересно, что у нас в 90% случаев инициатором прогулок по паркам является муж. Хотя наличие парков не являлось критерием при выборе локации, но три парка в пешей доступности - весьма приятный бонус (в одном на роликах удобно кататься и установлены мангалы для шашлыков, во втором веревочный парк, а в третьем вкусный кофе и за белками можно понаблюдать).


извините канешна, а вас саму в вашем возрасте устраивает досуг такого рода? не скучно?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:34

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:
  Alex6 написав:В Изумрудном нет метро, а аренда паркоместа там 5000, и деловому чеовеку все равно некогда по паркам шастать.

И жениться деловому человеку некогда, завести детей-тоже некогда, потому и парк не нужен. А уж если обзаведётся, то жена выгуляет ребёнка на паркоместе, пока папа на работе. Такая вот столичная жизнь


в очередной раз повторюсь:
если в приоритетах при выборе жилья пункт "рядом парк" занимает одно из первых мест, значит конечное решение принимает жена, дальше картинки, где она выгуливает детей в парке ее фантазия не простирается, ну или она собирается рожать и выгуливать детей постоянно
я канешна понимаю, шо из окон приятней смотреть на зелень, чем на промзону, поле с коровами, или завод энергия, но мы в киеве живем, тут зелени и без парков хватает

Возле Изумрудного для работы есть Апелляционный суд, Антимонопольный комитет, Мин.Экологии и НАБУ, и вся инфраструктура для жизни. Кому нужно метро, тому в Сан Франциско, на пр.Победы.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:35

  Tribeca написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:Цікаво, а такий розмір оренди, це з віскі чи без?

С фотографией виски.



Не хотел рассказывать, ну да ладно.

Дело в том, что когда я даванула тот вискарь, то в пьяном угаре решила подшутить над трололо - даже ник его располагает к шуткам.

Поэтому я пописяла в ту бутылку вискаря чивас, запечатала пробкой, в коробку и отправила на тот адрес, который трололо указал.

Я так понимаю что он попробовал собержимое бутылки, потому что сразу мне отписался что это не виски, а на вкус как моча (ха-ха).

Я уже протрезвела и мне стало стыдно, поэтому мы договорились с трололо что никому не расскажем про этот позорный инцидент, а он скажет что ничего не получал.

Но вижу что народ такой игры не понял, поэтому вынуждена рассказать всю правду, как было.


судя по тому, что бутылка так не пришла, и ты признавался раньше, что сам ее ужрал, получается ты выпил собственной мочи? потому видимо и попал в больничку. это слишком даже для такого чмошника, как ты, пусть тебя Бог хранит
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:37

kingkongovets, досуг он на то и досуг, чтобы быть разнообразным, не вижу ничего скучного во времяпрепровождении с любимым мужчиной)) Но это я просто подзабыла, что в моем возрасте я должна хотеть проводить время исключительно на Мальдивах или в Велюре :lol:

А Вам вечером в хорошую погоду разве охота дома сидеть?
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Я уже протрезвела

Сомневаюсь
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Модный МОП по-Ростовски для Макса:

cat857
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:08

  Tribeca написав:
  airmax78 написав:С фотографией виски.



Не хотел рассказывать, ну да ладно.

Дело в том, что когда я даванула тот вискарь, то в пьяном угаре решила подшутить над трололо - даже ник его располагает к шуткам.

Поэтому я пописяла в ту бутылку вискаря чивас, запечатала пробкой, в коробку и отправила на тот адрес, который трололо указал.

Я так понимаю что он попробовал собержимое бутылки, потому что сразу мне отписался что это не виски, а на вкус как моча (ха-ха).

Я уже протрезвела и мне стало стыдно, поэтому мы договорились с трололо что никому не расскажем про этот позорный инцидент, а он скажет что ничего не получал.

Но вижу что народ такой игры не понял, поэтому вынуждена рассказать всю правду, как было.

Все-таки Трибека - самый мрачный тролль этой ветки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, у меня зависимость от этой ветки.

Миллион раз себе обещал порвать с форумом, но не могу.

Беда!!
Tribeca
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