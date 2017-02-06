Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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kingkongovets, досуг он на то и досуг, чтобы быть разнообразным, не вижу ничего скучного во времяпрепровождении с любимым мужчиной)) Но это я просто подзабыла, что в моем возрасте я должна хотеть проводить время исключительно на Мальдивах или в Велюре
А Вам вечером в хорошую погоду разве охота дома сидеть?
hume написав:Кстати, в министирском и яскравом довольно много машин со стоимостью 30-40 куе. Чёт я прифигел.
Что же будет с Вами, когда увидите такие авто под хрущами на Дорогожичах? Это не в гости приехали, это те, кто там живут.
Я это слабо понимаю. Такое часто наблюдал до 2008
до 2008 я 5 лет наблюдал Мазерати Кваттропорте возле соседнего хруща на Воскресенке. что же вас удивляет в Министерском- проинвестировав до достоинства 150-200тыс долл в хату, сделав ремонты как тут пишуть минимум $400*100+ квадратов, купив паркоместа по 20ке?... а у многих по 2-3 машины с озвученой вами стоимостью+ спортбайк некислый
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Сейчас пусть будет 13000 домов (может кто подскажет более точную цифру).
Оранж, ты реально думаешь что новые 8 домов повлияют (это 0.06% от общего количества домов) на весь рынок??
Ну ты тупая... 2016, 2017 устанавливали рекорды по вводу домов в эксплуатацию. Но тогда был и миграционный и естественный прирост населения. А теперь его нет. А Эврика это ПОХ но на Правом берегу. Вот и думай.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
скучно.... когда уже обвал. хочу па 400 баксов после строителей на леси
Ага. Будут Вам армяне ниже мебестоимости продавать. Армяне, по наблюдениям, любят выхлоп в 200-300% с проекта. По 400 баксов вы за 1к на дврз в "клубный дом" можете не дождаться.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.