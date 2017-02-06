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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 961962963964

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 779
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
18
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:37

kingkongovets, досуг он на то и досуг, чтобы быть разнообразным, не вижу ничего скучного во времяпрепровождении с любимым мужчиной)) Но это я просто подзабыла, что в моем возрасте я должна хотеть проводить время исключительно на Мальдивах или в Велюре :lol:

А Вам вечером в хорошую погоду разве охота дома сидеть?
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Модный МОП по-Ростовски для Макса:

cat857
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, у меня зависимость от этой ветки.

Миллион раз себе обещал порвать с форумом, но не могу.

Беда!!
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Макс, у меня зависимость от этой ветки.

Миллион раз себе обещал порвать с форумом, но не могу.

Беда!!

Тут у всех зависимость. Вот взять бы этого хббгафа и ... отключить в 2009м году от тырнета. Навсегда.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 11:32

airmax78

скучно.... когда уже обвал. хочу па 400 баксов после строителей на леси
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:11

  Первый написав:airmax78

скучно.... когда уже обвал. хочу па 400 баксов после строителей на леси

Не накаркай, если дефолт будет то курс 50 и опять новострои па300
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:12

  hume написав:
  Serg-ik написав:
  hume написав:Кстати, в министирском и яскравом довольно много машин со стоимостью 30-40 куе. Чёт я прифигел.

Что же будет с Вами, когда увидите такие авто под хрущами на Дорогожичах? Это не в гости приехали, это те, кто там живут.

Я это слабо понимаю. Такое часто наблюдал до 2008

до 2008 я 5 лет наблюдал Мазерати Кваттропорте возле соседнего хруща на Воскресенке.
что же вас удивляет в Министерском- проинвестировав до достоинства 150-200тыс долл в хату, сделав ремонты как тут пишуть минимум $400*100+ квадратов, купив паркоместа по 20ке?... а у многих по 2-3 машины с озвученой вами стоимостью+ спортбайк некислый
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:12

дубль :roll:
Востаннє редагувалось antonivs3 в Чет 26 кві, 2018 12:18, всього редагувалось 2 разів.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:13

  Tribeca написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Tribeca написав:Ты реально считаешь что 8 домов вызовут перекос на КРЖН???

Ты не понимаешь, когда я летом за 10 000 пытался сдать 3к на ПОХе, то на теремках легко улетали 1к за 10 000

https://korrespondent.net/kyiv/193790-m ... ilyh-domov
Я навскидку нашел что по данным риэлторов общее количество жилых домов в городе составляет 11888 (это на 2007 год).

Сейчас пусть будет 13000 домов (может кто подскажет более точную цифру).

Оранж, ты реально думаешь что новые 8 домов повлияют (это 0.06% от общего количества домов) на весь рынок??

Ну ты тупая... 2016, 2017 устанавливали рекорды по вводу домов в эксплуатацию. Но тогда был и миграционный и естественный прирост населения. А теперь его нет. А Эврика это ПОХ но на Правом берегу. Вот и думай.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:17

  Первый написав:airmax78

скучно.... когда уже обвал. хочу па 400 баксов после строителей на леси

Ага. Будут Вам армяне ниже мебестоимости продавать. Армяне, по наблюдениям, любят выхлоп в 200-300% с проекта.
По 400 баксов вы за 1к на дврз в "клубный дом" можете не дождаться.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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