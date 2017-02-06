Любая Мальвина, а жена особенно хочет кататься на машинке.Я как-то подарил Мальвине шкоду фабию, благодарность через полгода прошла. Выражаясь фигурально - секс был, но уже без намордникаСейчас просто одну машину застраховал по полному Каско+расширенная гражданка и просто даю покататься текущей Мальвине. Когда расстаемся - отбираю. Так практичнее.Аналогично с квартирами - как только Мальвина узнает что живет не в арендованной, а в твоей собственной квартире - сразу пытается забеременеть.

боюсь нарваться на альфонсов. приехали из деревни и жить негде.

Дорогие мудрые девушки. Посоветуйте пожалуйста. Такая ситуация. Я молодая, красивая, стройная девушка, учусь, работаю, полностью самостоятельна, живу в городе, я местная, городская. У меня своя квартира в центре. Я девушка свободная, и при общении с мужчинами сталкиваюсь с меркантильными вопросами, особенно это волнует приезжих.Они сразу спрашивают местная или нет (в соц сетях, по телефону, на первой встрече), с кем я живу, своя квартира или снимаю, а если своя или за наличные, кто мои родители. Я в шоке. Разных возрастов. Местные тоже такое спрашивают, но у них хотя бы есть регистрация постоянная и им есть куда уйти если что и наверное они не так меркантильны.