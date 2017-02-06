Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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скучно.... когда уже обвал. хочу па 400 баксов после строителей на леси
Не накаркай, если дефолт будет то курс 50 и опять новострои па300
Дык у него в "банке" поди мульон долларов как и у тебя. Скупите все гостинки на Лесном.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Какие гостинки на Лесном? Педалик не может котлован для маневрового дома два года запустить. А когда дом таки достроят(хз когда, но когда-то таки наваяют)- все будут очень удивлены, сколько процентов квартир там достанется жителям расселяемой гостинки. Если даже армейцам и СБУ на их собственной земле и 10% квартир не отстегивают, то что уж говорить о лесмасивной голытьбе... Кстати, инфа для размышления. Когда сносили двухэтажные бараки в районе м. Черниговская, часть жильцов получили "квадраты" на Бортничах.
Natt написав:kingkongovets, досуг он на то и досуг, чтобы быть разнообразным, не вижу ничего скучного во времяпрепровождении с любимым мужчиной)) Но это я просто подзабыла, что в моем возрасте я должна хотеть проводить время исключительно на Мальдивах или в Велюре
А Вам вечером в хорошую погоду разве охота дома сидеть?
Для кого прогулки с детьми -досуг, для кого секс в наморднике, каждый выбирает своё.
Нах покупать машину жене, если такси выйдет дешевле, а вообще всё должно быть в пешей доступности.
hume написав:Нах покупать машину жене, если такси выйдет дешевле, а вообще всё должно быть в пешей доступности.
Любая Мальвина, а жена особенно хочет кататься на машинке.
Я как-то подарил Мальвине шкоду фабию, благодарность через полгода прошла. Выражаясь фигурально - секс был, но уже без намордника
Сейчас просто одну машину застраховал по полному Каско+расширенная гражданка и просто даю покататься текущей Мальвине. Когда расстаемся - отбираю. Так практичнее.
Аналогично с квартирами - как только Мальвина узнает что живет не в арендованной, а в твоей собственной квартире - сразу пытается забеременеть.
порвало
боюсь нарваться на альфонсов. приехали из деревни и жить негде. Дорогие мудрые девушки. Посоветуйте пожалуйста. Такая ситуация. Я молодая, красивая, стройная девушка, учусь, работаю, полностью самостоятельна, живу в городе, я местная, городская. У меня своя квартира в центре. Я девушка свободная, и при общении с мужчинами сталкиваюсь с меркантильными вопросами, особенно это волнует приезжих.Они сразу спрашивают местная или нет (в соц сетях, по телефону, на первой встрече), с кем я живу, своя квартира или снимаю, а если своя или за наличные, кто мои родители. Я в шоке. Разных возрастов. Местные тоже такое спрашивают, но у них хотя бы есть регистрация постоянная и им есть куда уйти если что и наверное они не так меркантильны.