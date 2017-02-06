RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 962963964965

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 779
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
18
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:39

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Первый написав:airmax78

скучно.... когда уже обвал. хочу па 400 баксов после строителей на леси

Не накаркай, если дефолт будет то курс 50 и опять новострои па300

Дык у него в "банке" поди мульон долларов как и у тебя. :mrgreen:
Скупите все гостинки на Лесном. :wink:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22824
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 679 раз.
Попередження: 2
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:46

  zahar_ написав:
Скупите все гостинки на Лесном. :wink:

Какие гостинки на Лесном?
Педалик не может котлован для маневрового дома два года запустить.
А когда дом таки достроят(хз когда, но когда-то таки наваяют)- все будут очень удивлены, сколько процентов квартир там достанется жителям расселяемой гостинки.
Если даже армейцам и СБУ на их собственной земле и 10% квартир не отстегивают, то что уж говорить о лесмасивной голытьбе...
Кстати, инфа для размышления. Когда сносили двухэтажные бараки в районе м. Черниговская, часть жильцов получили "квадраты" на Бортничах.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6796
З нами з: 30.11.11
Подякував: 647 раз.
Подякували: 1581 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:57

  Natt написав:kingkongovets, досуг он на то и досуг, чтобы быть разнообразным, не вижу ничего скучного во времяпрепровождении с любимым мужчиной)) Но это я просто подзабыла, что в моем возрасте я должна хотеть проводить время исключительно на Мальдивах или в Велюре :lol:

А Вам вечером в хорошую погоду разве охота дома сидеть?

Для кого прогулки с детьми -досуг, для кого секс в наморднике, каждый выбирает своё.

Нах покупать машину жене, если такси выйдет дешевле, а вообще всё должно быть в пешей доступности.
hume
 
Повідомлень: 4356
З нами з: 27.12.12
Подякував: 323 раз.
Подякували: 543 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:18

  hume написав:Нах покупать машину жене, если такси выйдет дешевле, а вообще всё должно быть в пешей доступности.



Любая Мальвина, а жена особенно хочет кататься на машинке.

Я как-то подарил Мальвине шкоду фабию, благодарность через полгода прошла. Выражаясь фигурально - секс был, но уже без намордника :)

Сейчас просто одну машину застраховал по полному Каско+расширенная гражданка и просто даю покататься текущей Мальвине. Когда расстаемся - отбираю. Так практичнее.

Аналогично с квартирами - как только Мальвина узнает что живет не в арендованной, а в твоей собственной квартире - сразу пытается забеременеть.
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3061
З нами з: 07.01.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:33

  Tribeca написав:
  hume написав:Нах покупать машину жене, если такси выйдет дешевле, а вообще всё должно быть в пешей доступности.



Любая Мальвина, а жена особенно хочет кататься на машинке.

Я как-то подарил Мальвине шкоду фабию, благодарность через полгода прошла. Выражаясь фигурально - секс был, но уже без намордника :)

Сейчас просто одну машину застраховал по полному Каско+расширенная гражданка и просто даю покататься текущей Мальвине. Когда расстаемся - отбираю. Так практичнее.

Аналогично с квартирами - как только Мальвина узнает что живет не в арендованной, а в твоей собственной квартире - сразу пытается забеременеть.


порвало
боюсь нарваться на альфонсов. приехали из деревни и жить негде.
Дорогие мудрые девушки. Посоветуйте пожалуйста. Такая ситуация. Я молодая, красивая, стройная девушка, учусь, работаю, полностью самостоятельна, живу в городе, я местная, городская. У меня своя квартира в центре. Я девушка свободная, и при общении с мужчинами сталкиваюсь с меркантильными вопросами, особенно это волнует приезжих.Они сразу спрашивают местная или нет (в соц сетях, по телефону, на первой встрече), с кем я живу, своя квартира или снимаю, а если своя или за наличные, кто мои родители. Я в шоке. Разных возрастов. Местные тоже такое спрашивают, но у них хотя бы есть регистрация постоянная и им есть куда уйти если что и наверное они не так меркантильны.


https://sovet.kidstaff.com.ua/question-2113598
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
Повідомлень: 12532
З нами з: 27.10.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 1615 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 962963964965
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1066, 1067, 1068
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10670 1931480
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 кві, 2018 13:59
Tribeca
МАФ в Киеве 1, 2
Anonymous » Нед 05 гру, 2010 18:57
17 15597
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 11:13
alexbordug
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21837
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6033)
26.04.2018 14:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.