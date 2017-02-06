antey1969 написав:

То педалик погорячился - надо было сначала решить беспроблемно вопрос с участком на пилотный дом. Сейчас видимо понял что лопухнулся.

Армейцев и СБУ "зраджують" их генерали за взятки. А так можно было запросто нагнуть шаромыг и на 15-20%

Кстати Спецжитлофонд своё будет отбивать на 3 25 этажных комерческих секциях. С продажи этак 900 квартир капусты нормально косанут

Если метраж дали в 1.5 больше, то людям из бараков на Соцгородке Бортничи могли быть за и Бортничи.



Педалик не может котлован для маневрового дома два года запустить.А когда дом таки достроят(хз когда, но когда-то таки наваяют)- все будут очень удивлены, сколько процентов квартир там достанется жителям расселяемой гостинки.Если даже армейцам и СБУ на их собственной земле и 10% квартир не отстегивают, то что уж говорить о лесмасивной голытьбе..Кстати, инфа для размышления. Когда сносили двухэтажные бараки в районе м. Черниговская, часть жильцов получили "квадраты" на Бортничах.