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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 кві, 2018 12:39
Оранжевый-хит сезона написав: Первый написав:airmax78
скучно.... когда уже обвал. хочу па 400 баксов после строителей на леси
Не накаркай, если дефолт будет то курс 50 и опять новострои па300
Дык у него в "банке" поди мульон долларов как и у тебя.
Скупите все гостинки на Лесном.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Чет 26 кві, 2018 12:46
zahar_ написав:
Скупите все гостинки на Лесном.
Какие гостинки на Лесном?
Педалик не может котлован для маневрового дома два года запустить.
А когда дом таки достроят(хз когда, но когда-то таки наваяют)- все будут очень удивлены, сколько процентов квартир там достанется жителям расселяемой гостинки.
Если даже армейцам и СБУ на их собственной земле и 10% квартир не отстегивают, то что уж говорить о лесмасивной голытьбе...
Кстати, инфа для размышления. Когда сносили двухэтажные бараки в районе м. Черниговская, часть жильцов получили "квадраты" на Бортничах.
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antey1969
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Додано: Чет 26 кві, 2018 12:57
Natt написав:kingkongovets
, досуг он на то и досуг, чтобы быть разнообразным, не вижу ничего скучного во времяпрепровождении с любимым мужчиной)) Но это я просто подзабыла, что в моем возрасте я должна хотеть проводить время исключительно на Мальдивах или в Велюре
А Вам вечером в хорошую погоду разве охота дома сидеть?
Для кого прогулки с детьми -досуг, для кого секс в наморднике, каждый выбирает своё.
Нах покупать машину жене, если такси выйдет дешевле, а вообще всё должно быть в пешей доступности.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 14:32
Первый написав: J_P написав:
-у и его (или не его))) девушке, готов продолжить вашу любимую игру "Вспомнить ВСЕ".
Как видите, в Кардинале еще в 2016 году по 28К были только нижние этажи, да и то - с проблемами от прокуратуры.
Я же взял в ОболоньСкай год назад по 1000 евро (курс был окло 28,5) выше 20-го, да еще и скинку 500 гривен вымутил - на разницу между кафелем по 300 гривен и "таким же"
(если верить Хьюму
) по 1500.
Единственное в чем вы правы - относительно дешивизны паркинга...
Вы просто супер:-)
Говорят с мая добавляют 10% и 5%.
Это вы про цену в кардинале?
Для новых инвесторов?
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Додано: Чет 26 кві, 2018 14:41
UA написав:
Нормальные этажи "общажки" бойко уходят по 1600 -1700. Что бесит ОП НЛ (устали объяснять покупателям, что то не они).
Правда это уже сданный дом, без подводных камней.
Что такое общажка Бойко?
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Додано: Чет 26 кві, 2018 14:48
З 1 травня розпочинається підготовка до реконструкції Шулявського шляхопроводу.
Орієнтовна тривалість будівництва 17 місяців.
На цей час передбачено зміни:
- рух по вул. Олександра Довженка – вул. Вадима Гетьмана (в бік Караваєвих Дач) відбуватиметься по вулицях: Антона Цедика (вул. Ежена Потьє), Петра Нестерова з виїздом на проспект Перемоги (на цій ділянці проспекту Перемоги буде встановлено тимчасовий світлофор), Гарматній, Виборзькій та поверненням на вул. Вадима Гетьмана.
- по вул. Вадима Гетьмана – вул. Олександра Довженка (бік вул. О.Теліги) буде збережено існуючий виїзд на проспект Перемоги з можливістю прямого перетину проспекту з виїздом на вул. Олександра Довженка (на цій ділянці також буде встановлений тимчасовий світлофор).
- односторонніми будуть вулиці Антона Цедика (Ежена Потьє) до вул. Петра Нестерова та вул. Петра Нестерова в напрямку проспекту Перемоги (буде встановлений тимчасовий світлофор).
- тролейбусний рух з боку Севастопольської площі по вул. Вадима Гетьмана, матиме кінцеву зупинку «Індустріальний міст». З боку вул. О.Теліги по вул. Олександра Довженка – «Івана Гонти».
Пішоходи користуватимуться підземними та наземним переходом, де також буде встановлено світлофор.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Чет 26 кві, 2018 14:55
antey1969 написав:
Педалик не может котлован для маневрового дома два года запустить.
А когда дом таки достроят(хз когда, но когда-то таки наваяют)- все будут очень удивлены, сколько процентов квартир там достанется жителям расселяемой гостинки.То педалик погорячился - надо было сначала решить беспроблемно вопрос с участком на пилотный дом. Сейчас видимо понял что лопухнулся.
Если даже армейцам и СБУ на их собственной земле и 10% квартир не отстегивают, то что уж говорить о лесмасивной голытьбе..Армейцев и СБУ "зраджують" их генерали за взятки. А так можно было запросто нагнуть шаромыг и на 15-20%
Кстати Спецжитлофонд своё будет отбивать на 3 25 этажных комерческих секциях. С продажи этак 900 квартир капусты нормально косанут
Кстати, инфа для размышления. Когда сносили двухэтажные бараки в районе м. Черниговская, часть жильцов получили "квадраты" на Бортничах.Если метраж дали в 1.5 больше, то людям из бараков на Соцгородке Бортничи могли быть за и Бортничи.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Чет 26 кві, 2018 15:01
alkasander написав:
Это вы про цену в кардинале?
Для новых инвесторов?
Да
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Додано: Чет 26 кві, 2018 15:19
alkasander написав: Первый написав: J_P написав:
-у и его (или не его))) девушке, готов продолжить вашу любимую игру "Вспомнить ВСЕ".
Как видите, в Кардинале еще в 2016 году по 28К были только нижние этажи, да и то - с проблемами от прокуратуры.
Я же взял в ОболоньСкай год назад по 1000 евро (курс был окло 28,5) выше 20-го, да еще и скинку 500 гривен вымутил - на разницу между кафелем по 300 гривен и "таким же"
(если верить Хьюму
) по 1500.
Единственное в чем вы правы - относительно дешивизны паркинга...
Вы просто супер:-)
Говорят с мая добавляют 10% и 5%.
Это вы про цену в кардинале?
Для новых инвесторов?
Кардинал должны давно повысить цену.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Додано: Чет 26 кві, 2018 15:27
alkasander написав: Первый написав: J_P написав:
-у и его (или не его))) девушке, готов продолжить вашу любимую игру "Вспомнить ВСЕ".
Как видите, в Кардинале еще в 2016 году по 28К были только нижние этажи, да и то - с проблемами от прокуратуры.
Я же взял в ОболоньСкай год назад по 1000 евро (курс был окло 28,5) выше 20-го, да еще и скинку 500 гривен вымутил - на разницу между кафелем по 300 гривен и "таким же"
(если верить Хьюму
) по 1500.
Единственное в чем вы правы - относительно дешивизны паркинга...
Вы просто супер:-)
Говорят с мая добавляют 10% и 5%.
Это вы про цену в кардинале?
Для новых инвесторов?
Тоже взбудоражили, нужен ответ. Курс совсем на низах, невыгодно
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