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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 963964965966>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 779
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
18
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:39

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Первый написав:airmax78

скучно.... когда уже обвал. хочу па 400 баксов после строителей на леси

Не накаркай, если дефолт будет то курс 50 и опять новострои па300

Дык у него в "банке" поди мульон долларов как и у тебя. :mrgreen:
Скупите все гостинки на Лесном. :wink:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:46

  zahar_ написав:
Скупите все гостинки на Лесном. :wink:

Какие гостинки на Лесном?
Педалик не может котлован для маневрового дома два года запустить.
А когда дом таки достроят(хз когда, но когда-то таки наваяют)- все будут очень удивлены, сколько процентов квартир там достанется жителям расселяемой гостинки.
Если даже армейцам и СБУ на их собственной земле и 10% квартир не отстегивают, то что уж говорить о лесмасивной голытьбе...
Кстати, инфа для размышления. Когда сносили двухэтажные бараки в районе м. Черниговская, часть жильцов получили "квадраты" на Бортничах.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:57

  Natt написав:kingkongovets, досуг он на то и досуг, чтобы быть разнообразным, не вижу ничего скучного во времяпрепровождении с любимым мужчиной)) Но это я просто подзабыла, что в моем возрасте я должна хотеть проводить время исключительно на Мальдивах или в Велюре :lol:

А Вам вечером в хорошую погоду разве охота дома сидеть?

Для кого прогулки с детьми -досуг, для кого секс в наморднике, каждый выбирает своё.

Нах покупать машину жене, если такси выйдет дешевле, а вообще всё должно быть в пешей доступности.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:32

  Первый написав:
  J_P написав:-у и его (или не его))) девушке, готов продолжить вашу любимую игру "Вспомнить ВСЕ".
Как видите, в Кардинале еще в 2016 году по 28К были только нижние этажи, да и то - с проблемами от прокуратуры.
Я же взял в ОболоньСкай год назад по 1000 евро (курс был окло 28,5) выше 20-го, да еще и скинку 500 гривен вымутил - на разницу между кафелем по 300 гривен и "таким же" (если верить Хьюму :D ) по 1500.
Единственное в чем вы правы - относительно дешивизны паркинга...

Вы просто супер:-)
Говорят с мая добавляют 10% и 5%.


Это вы про цену в кардинале?
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alkasander
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Нормальные этажи "общажки" бойко уходят по 1600 -1700. Что бесит ОП НЛ (устали объяснять покупателям, что то не они).
Правда это уже сданный дом, без подводных камней.


Что такое общажка Бойко?
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:48

З 1 травня розпочинається підготовка до реконструкції Шулявського шляхопроводу.
Орієнтовна тривалість будівництва 17 місяців.

На цей час передбачено зміни:
- рух по вул. Олександра Довженка – вул. Вадима Гетьмана (в бік Караваєвих Дач) відбуватиметься по вулицях: Антона Цедика (вул. Ежена Потьє), Петра Нестерова з виїздом на проспект Перемоги (на цій ділянці проспекту Перемоги буде встановлено тимчасовий світлофор), Гарматній, Виборзькій та поверненням на вул. Вадима Гетьмана.

- по вул. Вадима Гетьмана – вул. Олександра Довженка (бік вул. О.Теліги) буде збережено існуючий виїзд на проспект Перемоги з можливістю прямого перетину проспекту з виїздом на вул. Олександра Довженка (на цій ділянці також буде встановлений тимчасовий світлофор).

- односторонніми будуть вулиці Антона Цедика (Ежена Потьє) до вул. Петра Нестерова та вул. Петра Нестерова в напрямку проспекту Перемоги (буде встановлений тимчасовий світлофор).

- тролейбусний рух з боку Севастопольської площі по вул. Вадима Гетьмана, матиме кінцеву зупинку «Індустріальний міст». З боку вул. О.Теліги по вул. Олександра Довженка – «Івана Гонти».

Пішоходи користуватимуться підземними та наземним переходом, де також буде встановлено світлофор.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:55

  antey1969 написав:Педалик не может котлован для маневрового дома два года запустить.
А когда дом таки достроят(хз когда, но когда-то таки наваяют)- все будут очень удивлены, сколько процентов квартир там достанется жителям расселяемой гостинки.
То педалик погорячился - надо было сначала решить беспроблемно вопрос с участком на пилотный дом. Сейчас видимо понял что лопухнулся.
Если даже армейцам и СБУ на их собственной земле и 10% квартир не отстегивают, то что уж говорить о лесмасивной голытьбе..
Армейцев и СБУ "зраджують" их генерали за взятки. А так можно было запросто нагнуть шаромыг и на 15-20%
Кстати Спецжитлофонд своё будет отбивать на 3 25 этажных комерческих секциях. С продажи этак 900 квартир капусты нормально косанут
Кстати, инфа для размышления. Когда сносили двухэтажные бараки в районе м. Черниговская, часть жильцов получили "квадраты" на Бортничах.
Если метраж дали в 1.5 больше, то людям из бараков на Соцгородке Бортничи могли быть за и Бортничи.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:01

  alkasander написав:
Это вы про цену в кардинале?
Для новых инвесторов?


Да
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:19

  alkasander написав:
  Первый написав:
  J_P написав:-у и его (или не его))) девушке, готов продолжить вашу любимую игру "Вспомнить ВСЕ".
Как видите, в Кардинале еще в 2016 году по 28К были только нижние этажи, да и то - с проблемами от прокуратуры.
Я же взял в ОболоньСкай год назад по 1000 евро (курс был окло 28,5) выше 20-го, да еще и скинку 500 гривен вымутил - на разницу между кафелем по 300 гривен и "таким же" (если верить Хьюму :D ) по 1500.
Единственное в чем вы правы - относительно дешивизны паркинга...

Вы просто супер:-)
Говорят с мая добавляют 10% и 5%.


Это вы про цену в кардинале?
Для новых инвесторов?

Кардинал должны давно повысить цену.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:27

  alkasander написав:
  Первый написав:
  J_P написав:-у и его (или не его))) девушке, готов продолжить вашу любимую игру "Вспомнить ВСЕ".
Как видите, в Кардинале еще в 2016 году по 28К были только нижние этажи, да и то - с проблемами от прокуратуры.
Я же взял в ОболоньСкай год назад по 1000 евро (курс был окло 28,5) выше 20-го, да еще и скинку 500 гривен вымутил - на разницу между кафелем по 300 гривен и "таким же" (если верить Хьюму :D ) по 1500.
Единственное в чем вы правы - относительно дешивизны паркинга...

Вы просто супер:-)
Говорят с мая добавляют 10% и 5%.


Это вы про цену в кардинале?
Для новых инвесторов?

Тоже взбудоражили, нужен ответ. Курс совсем на низах, невыгодно :(
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