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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 964965966967>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 779
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
18
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:28

  Первый написав:
  alkasander написав:
  airmax78 написав:В общем, готовьтесь расстраиваться. На Лумумбы паркоместо продавалось по 16 куе. В Кардинале - от 14 куе. В Ричмонде - 20куе.


До сих пор не могу успокоиться, что не прикупил пару акционных паркомест в Кардинале по 14((


А зачем Вам там паркоместа? :shock:


С целью спекуляции либо сдачи. В том месте с парковкой будут большие траблы
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:41

  hume написав:
  alkasander написав:
  Первый написав:Вы просто супер:-)
Говорят с мая добавляют 10% и 5%.


Это вы про цену в кардинале?
Для новых инвесторов?

Тоже взбудоражили, нужен ответ. Курс совсем на низах, невыгодно :(

Будет ещё ниже.
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:41

Украинцы показывают дулю киевским шаромыгам - отовариваются недвигой в Польше http://abcnews.com.ua/ru/news/ukraintsy ... y-v-polshe
Украинцы - самые многочисленные зарубежные покупатели квартир в Польше

Как сообщили в агентстве недвижимости Orzech Lux со ссылкой на Project Inwestor, всего в 2017 году иностранцы приобрели в Польше 6 385 объектов недвижимости. Из них 4822 были квартирами, а 1563 - коммерческими площадями. Общая площадь приобретенных квартир составила 304,5 тыс. кв.м, коммерческих объектов - 450,4 тыс. кв.м.

В 2017 году украинцы приобрели апартаменты в стране общей площадью 71 264 кв.м
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:42

  Faceless написав:З 1 травня розпочинається підготовка до реконструкції Шулявського шляхопроводу.
Орієнтовна тривалість будівництва 17 місяців.

На цей час передбачено зміни:
- рух по вул. Олександра Довженка – вул. Вадима Гетьмана (в бік Караваєвих Дач) відбуватиметься по вулицях: Антона Цедика (вул. Ежена Потьє), Петра Нестерова з виїздом на проспект Перемоги (на цій ділянці проспекту Перемоги буде встановлено тимчасовий світлофор), Гарматній, Виборзькій та поверненням на вул. Вадима Гетьмана.

- по вул. Вадима Гетьмана – вул. Олександра Довженка (бік вул. О.Теліги) буде збережено існуючий виїзд на проспект Перемоги з можливістю прямого перетину проспекту з виїздом на вул. Олександра Довженка (на цій ділянці також буде встановлений тимчасовий світлофор).

- односторонніми будуть вулиці Антона Цедика (Ежена Потьє) до вул. Петра Нестерова та вул. Петра Нестерова в напрямку проспекту Перемоги (буде встановлений тимчасовий світлофор).

- тролейбусний рух з боку Севастопольської площі по вул. Вадима Гетьмана, матиме кінцеву зупинку «Індустріальний міст». З боку вул. О.Теліги по вул. Олександра Довженка – «Івана Гонти».

Пішоходи користуватимуться підземними та наземним переходом, де також буде встановлено світлофор.

Какая движуха пошла. Таки, похоже, нас осенью ждут распростертые объятия избирательных участков. Кстати, говорят на Трое "Свобода" агитпалатки уже порасставлять успела.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Кстати, говорят на Трое "Свобода" агитпалатки уже порасставлять успела.

По моему они их и не убирали, периодически на глаза попадаются круглый год
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:49

  Faceless написав:
  antey1969 написав:Кстати, говорят на Трое "Свобода" агитпалатки уже порасставлять успела.

По моему они их и не убирали, периодически на глаза попадаются круглый год

Ну не знаю. Говорят, палатки с начинкой из промоутеров-пенсов и с пачками агитматериалов стоят. Вряд ли жлобоватая "Свобода" станет отстегивать ЗП раздатчикам круглый год.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:01

  Faceless написав:
  antey1969 написав:Кстати, говорят на Трое "Свобода" агитпалатки уже порасставлять успела.

По моему они их и не убирали, периодически на глаза попадаются круглый год

Фактически стартовали досрочные выборы в ВРУ.
9 мая будет мордобой.
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:01

  alkasander написав:С целью спекуляции либо сдачи. В том месте с парковкой будут большие траблы

Имхо. 200 паркомест (есть даже по 60 квадратов) на 300 квартир. усрутся но в паркинг не поставят.

Это беда наша.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:06

[quote="4354262:speedsx"][quote="4354216:hume"]Кстати, в министирском и яскравом довольно много машин со стоимостью 30-40 куе. Чёт я прифигел.[/quote]
В "Липинке" и под 100 куе тачки есть. При примерно такой же цене за метр.[/quote]
Ну так Липинка же чутка отличается от набора 20+ этажных скворечников, поставленных на расстоянии вытянутой руки.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:20

  Первый написав:
  alkasander написав:С целью спекуляции либо сдачи. В том месте с парковкой будут большие траблы

Имхо. 200 паркомест (есть даже по 60 квадратов) на 300 квартир. усрутся но в паркинг не поставят.

Это беда наша.

я вечером подъезжал, вообще без проблем припарковался. Днём вообще пздц. За 14 куе это для матиза места были, нормальные дороже.
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