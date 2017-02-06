Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Украинцы - самые многочисленные зарубежные покупатели квартир в Польше
Как сообщили в агентстве недвижимости Orzech Lux со ссылкой на Project Inwestor, всего в 2017 году иностранцы приобрели в Польше 6 385 объектов недвижимости. Из них 4822 были квартирами, а 1563 - коммерческими площадями. Общая площадь приобретенных квартир составила 304,5 тыс. кв.м, коммерческих объектов - 450,4 тыс. кв.м.
В 2017 году украинцы приобрели апартаменты в стране общей площадью 71 264 кв.м
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Faceless написав:З 1 травня розпочинається підготовка до реконструкції Шулявського шляхопроводу. Орієнтовна тривалість будівництва 17 місяців.
На цей час передбачено зміни: - рух по вул. Олександра Довженка – вул. Вадима Гетьмана (в бік Караваєвих Дач) відбуватиметься по вулицях: Антона Цедика (вул. Ежена Потьє), Петра Нестерова з виїздом на проспект Перемоги (на цій ділянці проспекту Перемоги буде встановлено тимчасовий світлофор), Гарматній, Виборзькій та поверненням на вул. Вадима Гетьмана.
- по вул. Вадима Гетьмана – вул. Олександра Довженка (бік вул. О.Теліги) буде збережено існуючий виїзд на проспект Перемоги з можливістю прямого перетину проспекту з виїздом на вул. Олександра Довженка (на цій ділянці також буде встановлений тимчасовий світлофор).
- односторонніми будуть вулиці Антона Цедика (Ежена Потьє) до вул. Петра Нестерова та вул. Петра Нестерова в напрямку проспекту Перемоги (буде встановлений тимчасовий світлофор).
- тролейбусний рух з боку Севастопольської площі по вул. Вадима Гетьмана, матиме кінцеву зупинку «Індустріальний міст». З боку вул. О.Теліги по вул. Олександра Довженка – «Івана Гонти».
Пішоходи користуватимуться підземними та наземним переходом, де також буде встановлено світлофор.
Какая движуха пошла. Таки, похоже, нас осенью ждут распростертые объятия избирательных участков. Кстати, говорят на Трое "Свобода" агитпалатки уже порасставлять успела.
[quote="4354262:speedsx"][quote="4354216:hume"]Кстати, в министирском и яскравом довольно много машин со стоимостью 30-40 куе. Чёт я прифигел.[/quote] В "Липинке" и под 100 куе тачки есть. При примерно такой же цене за метр.[/quote] Ну так Липинка же чутка отличается от набора 20+ этажных скворечников, поставленных на расстоянии вытянутой руки.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.