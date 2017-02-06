думаю лучше взять нежилое. вопрос только где же его недорогое и перспективное найти
Центр вечером пустой от машин. Проблем с парковкой нет вообще.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 16:36
думаю лучше взять нежилое. вопрос только где же его недорогое и перспективное найти
Центр вечером пустой от машин. Проблем с парковкой нет вообще.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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