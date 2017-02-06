RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 964965966967

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 779
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
18
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:36

  hume написав:я вечером подъезжал, вообще без проблем припарковался. Днём вообще пздц. За 14 куе это для матиза места были, нормальные дороже.

думаю лучше взять нежилое в каком то мегаскоречнике. вопрос только где же его недорогое и перспективное найти :shock:

Центр вечером пустой от машин. Проблем с парковкой нет вообще.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
Повідомлень: 12535
З нами з: 27.10.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 1615 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 18:10

  Первый написав:
  hume написав:я вечером подъезжал, вообще без проблем припарковался. Днём вообще пздц. За 14 куе это для матиза места были, нормальные дороже.

думаю лучше взять нежилое в каком то мегаскоречнике. вопрос только где же его недорогое и перспективное найти :shock:

Терпилы покупают у Аркада 1 этаж и потом переделывают под комерцию.
В ж/д Дубравица на 1 этаже 8-9 квартир замутили под комерцию.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22827
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 679 раз.
Попередження: 2
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 18:28

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:
  antey1969 написав:Кстати, говорят на Трое "Свобода" агитпалатки уже порасставлять успела.

По моему они их и не убирали, периодически на глаза попадаются круглый год

Фактически стартовали досрочные выборы в ВРУ.
9 мая будет мордобой.

А я решил умотать на парад, лишь бы биндера какой с поясом шахида рядом на трибуне не примостился. По хорошему в Москве весной не гулял со времен первого МММ, "душа моя- элизиум теней, Тютчев"
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1186
З нами з: 07.08.17
Подякував: 520 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 18:31

  KIM написав:
  speedsx написав:
  hume написав:Кстати, в министирском и яскравом довольно много машин со стоимостью 30-40 куе. Чёт я прифигел.

В "Липинке" и под 100 куе тачки есть. При примерно такой же цене за метр.

Ну так Липинка же чутка отличается от набора 20+ этажных скворечников, поставленных на расстоянии вытянутой руки.

С тех пор, как Липинку окружили высотки КГС и ДБК, Липинка уже не та. А у жителей крайних домов на днях появится возможность рукой из окон дотянуться фур, разгружающихся во дворе Новуса.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1186
З нами з: 07.08.17
Подякував: 520 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 18:43

  antonivs3 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:По моему они их и не убирали, периодически на глаза попадаются круглый год

Фактически стартовали досрочные выборы в ВРУ.
9 мая будет мордобой.

А я решил умотать на парад, лишь бы биндера какой с поясом шахида рядом на трибуне не примостился. По хорошему в Москве весной не гулял со времен первого МММ, "душа моя- элизиум теней, Тютчев"

ИМХО в эти дни это будет одно из худших мест на планете в плане атмосферы. Чей портрет понесете?
airmax78
 
Повідомлень: 24407
З нами з: 25.10.12
Подякував: 653 раз.
Подякували: 2778 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 964965966967
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: KIM і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1066, 1067, 1068
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10675 1932150
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 кві, 2018 15:46
UA
МАФ в Киеве 1, 2
Anonymous » Нед 05 гру, 2010 18:57
17 15603
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 11:13
alexbordug
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21844
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2646)
26.04.2018 19:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.