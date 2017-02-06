думаю лучше взять нежилое в каком то мегаскоречнике. вопрос только где же его недорогое и перспективное найти
Центр вечером пустой от машин. Проблем с парковкой нет вообще.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 16:36
думаю лучше взять нежилое в каком то мегаскоречнике. вопрос только где же его недорогое и перспективное найти
Центр вечером пустой от машин. Проблем с парковкой нет вообще.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Чет 26 кві, 2018 18:10
Терпилы покупают у Аркада 1 этаж и потом переделывают под комерцию.
В ж/д Дубравица на 1 этаже 8-9 квартир замутили под комерцию.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 26 кві, 2018 18:28
А я решил умотать на парад, лишь бы биндера какой с поясом шахида рядом на трибуне не примостился. По хорошему в Москве весной не гулял со времен первого МММ, "душа моя- элизиум теней, Тютчев"
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 26 кві, 2018 18:31
С тех пор, как Липинку окружили высотки КГС и ДБК, Липинка уже не та. А у жителей крайних домов на днях появится возможность рукой из окон дотянуться фур, разгружающихся во дворе Новуса.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 26 кві, 2018 18:43
ИМХО в эти дни это будет одно из худших мест на планете в плане атмосферы. Чей портрет понесете?
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