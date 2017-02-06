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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 кві, 2018 16:36
hume написав:
я вечером подъезжал, вообще без проблем припарковался. Днём вообще пздц. За 14 куе это для матиза места были, нормальные дороже.
думаю лучше взять нежилое в каком то мегаскоречнике. вопрос только где же его недорогое и перспективное найти
Центр вечером пустой от машин. Проблем с парковкой нет вообще.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Додано: Чет 26 кві, 2018 18:10
Первый написав: hume написав:
я вечером подъезжал, вообще без проблем припарковался. Днём вообще пздц. За 14 куе это для матиза места были, нормальные дороже.
думаю лучше взять нежилое в каком то мегаскоречнике. вопрос только где же его недорогое и перспективное найти
Терпилы покупают у Аркада 1 этаж и потом переделывают под комерцию.
В ж/д Дубравица на 1 этаже 8-9 квартир замутили под комерцию.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Чет 26 кві, 2018 18:28
Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав: antey1969 написав:
Кстати, говорят на Трое "Свобода" агитпалатки уже порасставлять успела.
По моему они их и не убирали, периодически на глаза попадаются круглый год
Фактически стартовали досрочные выборы в ВРУ.
9 мая будет мордобой.
А я решил умотать на парад, лишь бы биндера какой с поясом шахида рядом на трибуне не примостился. По хорошему в Москве весной не гулял со времен первого МММ, "душа моя- элизиум теней, Тютчев"
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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Додано: Чет 26 кві, 2018 18:31
KIM написав: speedsx написав: hume написав:
Кстати, в министирском и яскравом довольно много машин со стоимостью 30-40 куе. Чёт я прифигел.
В "Липинке" и под 100 куе тачки есть. При примерно такой же цене за метр.
Ну так Липинка же чутка отличается от набора 20+ этажных скворечников, поставленных на расстоянии вытянутой руки.
С тех пор, как Липинку окружили высотки КГС и ДБК, Липинка уже не та. А у жителей крайних домов на днях появится возможность рукой из окон дотянуться фур, разгружающихся во дворе Новуса.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Додано: Чет 26 кві, 2018 18:43
antonivs3 написав: Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав:
По моему они их и не убирали, периодически на глаза попадаются круглый год
Фактически стартовали досрочные выборы в ВРУ.
9 мая будет мордобой.
А я решил умотать на парад, лишь бы биндера какой с поясом шахида рядом на трибуне не примостился. По хорошему в Москве весной не гулял со времен первого МММ, "душа моя- элизиум теней, Тютчев"
ИМХО в эти дни это будет одно из худших мест на планете в плане атмосферы. Чей портрет понесете?
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airmax78
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Додано: Чет 26 кві, 2018 19:06
antonivs3 написав: KIM написав:
Ну так Липинка же чутка отличается от набора 20+ этажных скворечников, поставленных на расстоянии вытянутой руки.
С тех пор, как Липинку окружили высотки КГС и ДБК, Липинка уже не та. А у жителей крайних домов на днях появится возможность рукой из окон дотянуться фур, разгружающихся во дворе Новуса.
Есть такое, спорить не буду. Но с другой стороны, на фоне соседних человейников, липинка вполне выгодно выделяется, и чем дальше тем больше. А про Новус было известно, бачили очи що купували.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
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KIM
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Додано: Чет 26 кві, 2018 19:10
Макс, не кривите душой.
То была действительно великая победа - выстраданная кровью, потом и слезами многих миллионов.
Нет ни одной семьи тут на форуме, которой бы не коснулись события 1941-1945 годов.
К сожалению нынешние политиканы используют эту память в своих сиюминутных корысных целях.
Я бы тоже на параде прошелся бы с портретом деда, который всю войну прошел и я считаю его героем.
Мама хранит фронтовую газету с заметкой про моего деда.
Таких героев десятки миллионов.
Благодаря их самопожертвованию мы сейчас уютно спорим про перспективы КРЖН.
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Tribeca
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Додано: Чет 26 кві, 2018 19:13
Tribeca написав:
Макс, не кривите душой.
То была действительно великая победа - выстраданная кровью, потом и слезами многих миллионов.
нет, так говорить неправильно.
правильно так: то была действительно великая победа - мы утопили немцев в своей крови.
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baraka
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Додано: Чет 26 кві, 2018 19:26
Tribeca написав:
Макс, не кривите душой.
То была действительно великая победа - выстраданная кровью, потом и слезами многих миллионов.
Нет ни одной семьи тут на форуме, которой бы не коснулись события 1941-1945 годов.
К сожалению нынешние политиканы используют эту память в своих сиюминутных корысных целях.
Я бы тоже на параде прошелся бы с портретом деда, который всю войну прошел и я считаю его героем.
Мама хранит фронтовую газету с заметкой про моего деда.
Таких героев десятки миллионов.
Благодаря их самопожертвованию мы сейчас уютно спорим про перспективы КРЖН.
Адский ад это был. И праздновать нечего от слова "совсем". Тем более тем, кто об этой войне только слышал или читал.
Востаннє редагувалось airmax78
в Чет 26 кві, 2018 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 19:27
Tribeca написав:
Макс, не кривите душой.
То была действительно великая победа - выстраданная кровью, потом и слезами многих миллионов.
Нет ни одной семьи тут на форуме, которой бы не коснулись события 1941-1945 годов.
К сожалению нынешние политиканы используют эту память в своих сиюминутных корысных целях.
Я бы тоже на параде прошелся бы с портретом деда, который всю войну прошел и я считаю его героем.
Мама хранит фронтовую газету с заметкой про моего деда.
Таких героев десятки миллионов.
Благодаря их самопожертвованию мы сейчас уютно спорим про перспективы КРЖН.
? Какое отношении шествие под предволительством карлика имеет к той победе?
Да никакого.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Первый
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