А немцы, итальянцы, япоцны, австрийцы (кто там был еще побежден) не менее уютно пьют пиво, саке, шнапс и ложили болт на перспективы КРЖН
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Додано: Чет 26 кві, 2018 19:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 26 кві, 2018 19:45
Всех украинцев коснулись события 1939-1945гг. Западная Украина была оккупирована москалями в 1940 году и уничтожили они местного населения не меньше, чем фрицы. Посетите во Львове музей тюрьму на Лонского, там документальные факты.
Если ты москаль, то кацапы для тебя - освободители, если украинец, то они оккупанты так же, как фрицы.
Или может они для вас освободители Крыма с Донбассом ?
Додано: Чет 26 кві, 2018 19:59
Додано: Чет 26 кві, 2018 20:06
дидываевалиможемпавтарить
чё ж в Сирии то не повторили а сыграли роль живых мишеней в тире для "пиндосов"?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 26 кві, 2018 20:09
Реус, 8 мая - день ничего. 9 мая - день Победы.
А вы напишите плиз, кто и когда присоединил к Украине город Львов, и ваше отношение к этому событию - хорошо это или плохо?
Додано: Чет 26 кві, 2018 20:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вообще конечно наглядно видно как политики поляризовали население.
Давайте учиться компромису, мы ж все украинцы, страна то одна на всех.
Додано: Чет 26 кві, 2018 20:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Загнать бы тебя, Натаха, в тот окоп, где 28 панфиловцев армаду тигров факами и палками остановили. И сзаду заградотряд поставить из отборных укроповцев с наших краёв, которые из ДШК с рук могут шмалять. Вот тогда бы повоевала, "моглабыпавтарила". Как истинная макеевская амазонка.
Но памперс бы и таблетки для прибития крыши обратно на место не выдавать. А фото потом сюда в окончании битвы вставить, в обнимку с литром чываса для заклеивания протёков в крыше.
Додано: Чет 26 кві, 2018 20:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Барабашов, перечитайте внимательно мои посты - где я писала про моглабыповторить? У меня никакой пропаганды не было. ВВ2 - это трагедия для всех.
Кстати, Реус не ответил пока на вопрос про Львов - кто и когда его присоединил его к Украине, и считает ли он это правильным поступком?
Додано: Чет 26 кві, 2018 20:22
м-да
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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