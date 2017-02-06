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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 966967968969>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 779
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
18
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 19:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Благодаря их самопожертвованию мы сейчас уютно спорим про перспективы КРЖН.

А немцы, итальянцы, япоцны, австрийцы (кто там был еще побежден) не менее уютно пьют пиво, саке, шнапс и ложили болт на перспективы КРЖН
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 19:45

  Tribeca написав:коснулись события 1941-1945 годов.

Всех украинцев коснулись события 1939-1945гг. Западная Украина была оккупирована москалями в 1940 году и уничтожили они местного населения не меньше, чем фрицы. Посетите во Львове музей тюрьму на Лонского, там документальные факты.
Если ты москаль, то кацапы для тебя - освободители, если украинец, то они оккупанты так же, как фрицы.
Или может они для вас освободители Крыма с Донбассом ?
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 19:55

Оранж был прав - на 9 мая будет мордобой.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 19:59

  Tribeca написав:Оранж был прав - на 9 мая будет мордобой.

Вы не ответили на вопрос, кто для вас москали освободители или оккупанты?
9 мая день победы оккупанта, а весь цивилизованный мир поминает погибших 8 мая.
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:06

  airmax78 написав:
  antonivs3 написав:А я решил умотать на парад, лишь бы биндера какой с поясом шахида рядом на трибуне не примостился. По хорошему в Москве весной не гулял со времен первого МММ, "душа моя- элизиум теней, Тютчев"

ИМХО в эти дни это будет одно из худших мест на планете в плане атмосферы. Чей портрет понесете?

дидываевалиможемпавтарить :shock:
чё ж в Сирии то не повторили а сыграли роль живых мишеней в тире для "пиндосов"?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:09

  reus написав:
  Tribeca написав:Оранж был прав - на 9 мая будет мордобой.

Вы не ответили на вопрос, кто для вас москали освободители или оккупанты?
9 мая день победы оккупанта, а весь цивилизованный мир поминает погибших 8 мая.



Реус, 8 мая - день ничего. 9 мая - день Победы.

А вы напишите плиз, кто и когда присоединил к Украине город Львов, и ваше отношение к этому событию - хорошо это или плохо?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще конечно наглядно видно как политики поляризовали население.

Давайте учиться компромису, мы ж все украинцы, страна то одна на всех.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Загнать бы тебя, Натаха, в тот окоп, где 28 панфиловцев армаду тигров факами и палками остановили. И сзаду заградотряд поставить из отборных укроповцев с наших краёв, которые из ДШК с рук могут шмалять. Вот тогда бы повоевала, "моглабыпавтарила". Как истинная макеевская амазонка.
Но памперс бы и таблетки для прибития крыши обратно на место не выдавать. А фото потом сюда в окончании битвы вставить, в обнимку с литром чываса для заклеивания протёков в крыше.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Барабашов, перечитайте внимательно мои посты - где я писала про моглабыповторить? У меня никакой пропаганды не было. ВВ2 - это трагедия для всех.

Кстати, Реус не ответил пока на вопрос про Львов - кто и когда его присоединил его к Украине, и считает ли он это правильным поступком?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:22

  Tribeca написав:Я бы тоже на параде прошелся бы...
  Tribeca написав:...перечитайте внимательно мои посты - где я писала про...

м-да
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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