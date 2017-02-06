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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 кві, 2018 20:28
Yuri_T написав: Tribeca написав:
Я бы тоже на параде прошелся
бы...
Tribeca написав:
...перечитайте внимательно мои посты - где я писала
про...
м-да
Издевается, тролляка.
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airmax78
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Додано: Чет 26 кві, 2018 20:32
один ассистент, что курсе на втором проводил семинары, как-то в аудитории спрашивает однокурсника:
А: - скажите, Серёжа, а правду говорят, что вы пол сменили?
С: -
А: - что же это вы в реферате пишете: "я хотела", "я показала"...?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 26 кві, 2018 20:51
Yuri_T написав: Tribeca написав:
Я бы тоже на параде прошелся
бы...
Tribeca написав:
...перечитайте внимательно мои посты - где я писала
про...
м-да
Как только в ружье - сразу бабой притворяется:-)
Вата одним словом.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Додано: Чет 26 кві, 2018 20:56
airmax78 написав: Yuri_T написав: Tribeca написав:
Я бы тоже на параде прошелся
бы...
Tribeca написав:
...перечитайте внимательно мои посты - где я писала
про...
м-да
Издевается, тролляка.
их две. или два.
двое, во!
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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Додано: Чет 26 кві, 2018 21:02
airmax78 написав: antonivs3 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Фактически стартовали досрочные выборы в ВРУ. 9 мая будет мордобой.
А я решил умотать на парад, лишь бы биндера какой с поясом шахида рядом на трибуне не примостился. По хорошему в Москве весной не гулял со времен первого МММ, "душа моя- элизиум теней, Тютчев"
ИМХО в эти дни это будет одно из худших мест на планете в плане атмосферы. Чей портрет понесете?
ничей, я собираюсь не в демонстрации идти, а сидеть или в крайнем случае стоять
последний раз был на параде 7 ноября года 87го на пл.Калинина со стороны м.Крещатик- атмосфера была отличная, разве что покойник мой мог беломориной время от времени портить)
Востаннє редагувалось antonivs3
в Чет 26 кві, 2018 21:15, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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Додано: Чет 26 кві, 2018 21:14
antonivs3 Не понимаю что там делать. Смотреть на экзальтированную толпу "можем повторить"? На ряженных, в т.ч. замаскированных под ветеранов? На проход по Красной площади будущих наемников ЧВК Вагнера и металлолом? Атмосфера плясок на костях.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 21:17
тут или понимаешь, или нет, объяснить невозможно, разве что говорить подобно Галилеянину притчами: как плавание или велосипед- научиться невозможно, только вспомнить.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Додано: Чет 26 кві, 2018 21:44
antonivs3 написав:
тут или понимаешь, или нет, объяснить невозможно, разве что говорить подобно Галилеянину притчами: как плавание или велосипед- научиться невозможно, только вспомнить.
Хорошо что время такое лечит. Еще 20 лет и все будет ок
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Додано: Чет 26 кві, 2018 21:47
барабашов написав:
Загнать бы тебя, Натаха, в тот окоп, где 28 панфиловцев армаду тигров факами и палками остановили. И сзаду заградотряд поставить из отборных укроповцев с наших краёв, которые из ДШК с рук могут шмалять. Вот тогда бы повоевала, "моглабыпавтарила". Как истинная макеевская амазонка.
Но памперс бы и таблетки для прибития крыши обратно на место не выдавать. А фото потом сюда в окончании битвы вставить, в обнимку с литром чываса для заклеивания протёков в крыше.
читал у Виктора Суворова, что никаких панфиловцев не было
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Додано: Чет 26 кві, 2018 22:06
baraka написав: барабашов написав:
Загнать бы тебя, Натаха, в тот окоп, где 28 панфиловцев армаду тигров факами и палками остановили. И сзаду заградотряд поставить из отборных укроповцев с наших краёв, которые из ДШК с рук могут шмалять. Вот тогда бы повоевала, "моглабыпавтарила". Как истинная макеевская амазонка.
Но памперс бы и таблетки для прибития крыши обратно на место не выдавать. А фото потом сюда в окончании битвы вставить, в обнимку с литром чываса для заклеивания протёков в крыше.
читал у Виктора Суворова, что никаких панфиловцев не было
Ну так и не родился еще тот богатырь, который из ДШК с рук может стрелять.
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airmax78
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