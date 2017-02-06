Додано: Чет 26 кві, 2018 21:17

тут или понимаешь, или нет, объяснить невозможно, разве что говорить подобно Галилеянину притчами: как плавание или велосипед- научиться невозможно, только вспомнить.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!