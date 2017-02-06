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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 966967968969>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 784
Висота стель
4%
33
Гарний вигляд з вікон
9%
72
Гарні, "модні" МОПи
2%
19
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
29
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:28

  Yuri_T написав:
  Tribeca написав:Я бы тоже на параде прошелся бы...
  Tribeca написав:...перечитайте внимательно мои посты - где я писала про...

м-да

Издевается, тролляка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:32

:mrgreen: :mrgreen:
один ассистент, что курсе на втором проводил семинары, как-то в аудитории спрашивает однокурсника:
А: - скажите, Серёжа, а правду говорят, что вы пол сменили?
С: - :shock: :shock:
А: - что же это вы в реферате пишете: "я хотела", "я показала"...?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:51

  Yuri_T написав:
  Tribeca написав:Я бы тоже на параде прошелся бы...
  Tribeca написав:...перечитайте внимательно мои посты - где я писала про...

м-да

Как только в ружье - сразу бабой притворяется:-)
Вата одним словом.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:56

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  Tribeca написав:Я бы тоже на параде прошелся бы...
  Tribeca написав:...перечитайте внимательно мои посты - где я писала про...

м-да

Издевается, тролляка.

их две. или два.
двое, во!
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 21:02

  airmax78 написав:
  antonivs3 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Фактически стартовали досрочные выборы в ВРУ. 9 мая будет мордобой.

А я решил умотать на парад, лишь бы биндера какой с поясом шахида рядом на трибуне не примостился. По хорошему в Москве весной не гулял со времен первого МММ, "душа моя- элизиум теней, Тютчев"

ИМХО в эти дни это будет одно из худших мест на планете в плане атмосферы. Чей портрет понесете?

ничей, я собираюсь не в демонстрации идти, а сидеть или в крайнем случае стоять
последний раз был на параде 7 ноября года 87го на пл.Калинина со стороны м.Крещатик- атмосфера была отличная, разве что покойник мой мог беломориной время от времени портить)
Востаннє редагувалось antonivs3 в Чет 26 кві, 2018 21:15, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 21:14

antonivs3 Не понимаю что там делать. Смотреть на экзальтированную толпу "можем повторить"? На ряженных, в т.ч. замаскированных под ветеранов? На проход по Красной площади будущих наемников ЧВК Вагнера и металлолом? Атмосфера плясок на костях.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 21:17

тут или понимаешь, или нет, объяснить невозможно, разве что говорить подобно Галилеянину притчами: как плавание или велосипед- научиться невозможно, только вспомнить.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 21:44

  antonivs3 написав:тут или понимаешь, или нет, объяснить невозможно, разве что говорить подобно Галилеянину притчами: как плавание или велосипед- научиться невозможно, только вспомнить.

Хорошо что время такое лечит. Еще 20 лет и все будет ок
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 21:47

  барабашов написав:Загнать бы тебя, Натаха, в тот окоп, где 28 панфиловцев армаду тигров факами и палками остановили. И сзаду заградотряд поставить из отборных укроповцев с наших краёв, которые из ДШК с рук могут шмалять. Вот тогда бы повоевала, "моглабыпавтарила". Как истинная макеевская амазонка.
Но памперс бы и таблетки для прибития крыши обратно на место не выдавать. А фото потом сюда в окончании битвы вставить, в обнимку с литром чываса для заклеивания протёков в крыше.


читал у Виктора Суворова, что никаких панфиловцев не было
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 22:06

  baraka написав:
  барабашов написав:Загнать бы тебя, Натаха, в тот окоп, где 28 панфиловцев армаду тигров факами и палками остановили. И сзаду заградотряд поставить из отборных укроповцев с наших краёв, которые из ДШК с рук могут шмалять. Вот тогда бы повоевала, "моглабыпавтарила". Как истинная макеевская амазонка.
Но памперс бы и таблетки для прибития крыши обратно на место не выдавать. А фото потом сюда в окончании битвы вставить, в обнимку с литром чываса для заклеивания протёков в крыше.


читал у Виктора Суворова, что никаких панфиловцев не было

Ну так и не родился еще тот богатырь, который из ДШК с рук может стрелять.
airmax78
 
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