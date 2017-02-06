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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 966967968969

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 784
Висота стель
4%
33
Гарний вигляд з вікон
9%
72
Гарні, "модні" МОПи
2%
19
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
29
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 22:18

  Первый написав:
  antonivs3 написав:тут или понимаешь, или нет, объяснить невозможно, разве что говорить подобно Галилеянину притчами: как плавание или велосипед- научиться невозможно, только вспомнить.

Хорошо что время такое лечит. Еще 20 лет и все будет ок

Да, но неизвестно, в какую сторону. Точно только, что через 20 лет что-то будет
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 22:22

  baraka написав:читал у Виктора Суворова, что никаких панфиловцев не было

Еще у Пикуля много интересных фактов приводится, и у академика Фоменко
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 22:34

  baraka написав:
  барабашов написав:Загнать бы тебя, Натаха, в тот окоп, где 28 панфиловцев армаду тигров факами и палками остановили. И сзаду заградотряд поставить из отборных укроповцев с наших краёв, которые из ДШК с рук могут шмалять. Вот тогда бы повоевала, "моглабыпавтарила". Как истинная макеевская амазонка.
Но памперс бы и таблетки для прибития крыши обратно на место не выдавать. А фото потом сюда в окончании битвы вставить, в обнимку с литром чываса для заклеивания протёков в крыше.


читал у Виктора Суворова, что никаких панфиловцев не было

Натаха походу родом из Краснодона, а там посоны реальные всегда были да и бИксы у них не избалОванные горячей водой, даже зимой, ни чета фейковым лохам-панфиловцам :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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