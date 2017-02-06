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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 кві, 2018 22:18
Первый написав: antonivs3 написав:
тут или понимаешь, или нет, объяснить невозможно, разве что говорить подобно Галилеянину притчами: как плавание или велосипед- научиться невозможно, только вспомнить.
Хорошо что время такое лечит. Еще 20 лет и все будет ок
Да, но неизвестно, в какую сторону. Точно только, что через 20 лет что-то будет
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Додано: Чет 26 кві, 2018 22:22
baraka написав:
читал у Виктора Суворова, что никаких панфиловцев не было
Еще у Пикуля много интересных фактов приводится, и у академика Фоменко
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Додано: Чет 26 кві, 2018 22:34
baraka написав: барабашов написав:
Загнать бы тебя, Натаха, в тот окоп, где 28 панфиловцев армаду тигров факами и палками остановили. И сзаду заградотряд поставить из отборных укроповцев с наших краёв, которые из ДШК с рук могут шмалять. Вот тогда бы повоевала, "моглабыпавтарила". Как истинная макеевская амазонка.
Но памперс бы и таблетки для прибития крыши обратно на место не выдавать. А фото потом сюда в окончании битвы вставить, в обнимку с литром чываса для заклеивания протёков в крыше.
читал у Виктора Суворова, что никаких панфиловцев не было
Натаха походу родом из Краснодона, а там посоны реальные всегда были да и бИксы у них не избалОванные горячей водой, даже зимой, ни чета фейковым лохам-панфиловцам
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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