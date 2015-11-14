думаю лучше взять нежилое в каком то мегаскоречнике. вопрос только где же его недорогое и перспективное найти
Центр вечером пустой от машин. Проблем с парковкой нет вообще.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 16:36
думаю лучше взять нежилое в каком то мегаскоречнике. вопрос только где же его недорогое и перспективное найти
Центр вечером пустой от машин. Проблем с парковкой нет вообще.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Чет 26 кві, 2018 18:10
Терпилы покупают у Аркада 1 этаж и потом переделывают под комерцию.
В ж/д Дубравица на 1 этаже 8-9 квартир замутили под комерцию.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 26 кві, 2018 18:31
С тех пор, как Липинку окружили высотки КГС и ДБК, Липинка уже не та. А у жителей крайних домов на днях появится возможность рукой из окон дотянуться фур, разгружающихся во дворе Новуса.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 26 кві, 2018 19:06
Есть такое, спорить не буду. Но с другой стороны, на фоне соседних человейников, липинка вполне выгодно выделяется, и чем дальше тем больше. А про Новус было известно, бачили очи що купували.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
Додано: Чет 26 кві, 2018 19:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Життя - біль. Коли вже буде як в 2001 році по 400 баксів квадрат в червоних будинках на лесі? Не має сили і часу терпіти....
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:24
Ні, життя - це подорож.
А попабіль - вона в растішок.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:34
Згоден. Тре трохи пожити в напівпідвалі і життя в хрущі після бабусі буде раєм, а придбати теплі вінтажні апартаменти з бібліотекою - мрія всього життя.
Зи. А Я розказав губу на червоні будинки на лесі. Закатую.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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