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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 964965966967

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 784
Висота стель
4%
33
Гарний вигляд з вікон
9%
72
Гарні, "модні" МОПи
2%
19
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
29
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 784
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:36

  hume написав:я вечером подъезжал, вообще без проблем припарковался. Днём вообще пздц. За 14 куе это для матиза места были, нормальные дороже.

думаю лучше взять нежилое в каком то мегаскоречнике. вопрос только где же его недорогое и перспективное найти :shock:

Центр вечером пустой от машин. Проблем с парковкой нет вообще.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 18:10

  Первый написав:
  hume написав:я вечером подъезжал, вообще без проблем припарковался. Днём вообще пздц. За 14 куе это для матиза места были, нормальные дороже.

думаю лучше взять нежилое в каком то мегаскоречнике. вопрос только где же его недорогое и перспективное найти :shock:

Терпилы покупают у Аркада 1 этаж и потом переделывают под комерцию.
В ж/д Дубравица на 1 этаже 8-9 квартир замутили под комерцию.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 18:31

  KIM написав:
  speedsx написав:
  hume написав:Кстати, в министирском и яскравом довольно много машин со стоимостью 30-40 куе. Чёт я прифигел.

В "Липинке" и под 100 куе тачки есть. При примерно такой же цене за метр.

Ну так Липинка же чутка отличается от набора 20+ этажных скворечников, поставленных на расстоянии вытянутой руки.

С тех пор, как Липинку окружили высотки КГС и ДБК, Липинка уже не та. А у жителей крайних домов на днях появится возможность рукой из окон дотянуться фур, разгружающихся во дворе Новуса.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 19:06

  antonivs3 написав:
  KIM написав:Ну так Липинка же чутка отличается от набора 20+ этажных скворечников, поставленных на расстоянии вытянутой руки.

С тех пор, как Липинку окружили высотки КГС и ДБК, Липинка уже не та. А у жителей крайних домов на днях появится возможность рукой из окон дотянуться фур, разгружающихся во дворе Новуса.

Есть такое, спорить не буду. Но с другой стороны, на фоне соседних человейников, липинка вполне выгодно выделяется, и чем дальше тем больше. А про Новус было известно, бачили очи що купували.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 19:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Благодаря их самопожертвованию мы сейчас уютно спорим про перспективы КРЖН.

А немцы, итальянцы, япоцны, австрийцы (кто там был еще побежден) не менее уютно пьют пиво, саке, шнапс и ложили болт на перспективы КРЖН
PUnder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Життя - біль. Коли вже буде як в 2001 році по 400 баксів квадрат в червоних будинках на лесі? Не має сили і часу терпіти....
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:24

  Первый написав:Життя - біль. Коли вже буде як в 2001 році по 400 баксів квадрат в червоних будинках на лесі? Не має сили і часу терпіти....

Ні, життя - це подорож.
А попабіль - вона в растішок.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:34

  flyman написав:
  Первый написав:Життя - біль. Коли вже буде як в 2001 році по 400 баксів квадрат в червоних будинках на лесі? Не має сили і часу терпіти....

Ні, життя - це подорож.
А попабіль - вона в растішок.


Згоден. Тре трохи пожити в напівпідвалі і життя в хрущі після бабусі буде раєм, а придбати теплі вінтажні апартаменти з бібліотекою - мрія всього життя.

Зи. А Я розказав губу на червоні будинки на лесі. Закатую.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
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