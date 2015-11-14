Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:А я "показаю дулю лендлорду" і звалюю в цоколь.
Давай останні фотки сральніка та шконки. А то шось скучно...
папіпіздже, вчора смонтіровав откідний столік із дверки до кухонного шкафа, найденої около мусорного контейнєра, спробую схфоткать всьо вмєстє: шконка + откідний столік (Трібєка обзавідується в кустах на корточках цені жлоб-ремонта).
п.с. Вчора був звонок с васточним акцентом: - Жить арєнда паміщєній можна. Да??? Отвєт: - Савсэм адын да! Жыть помещений сэмъя - нэт.
Я так понімаю це ЦА которая не хочє снімать у Ванючці у Натахі с бітой
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 27 кві, 2018 13:20, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
es77 написав: ЗЫ Пісок з собачими какахами для стяжки вже накопав ?
нє, тільки трошки глини, і не для стяжки, а для фіксації прозіції трона, щоб не "парив у воздусі", як то писав аірмакс
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Уже готовая, инвесторам вовсю показывают квартиры, на ремонты с июля.
Я вам скажу так - крайне приятно удивлен.
Это не эконом, буквально немного скромнее чем НЛ, правда на Виноградаре.
Очень приятный холл на первом этаже, сквозной подьезд - двери как наружу дома (это если подьезжаешь на машине), так и во двор.
Двор на 3 дома огорожен и самое главное - закрыт от машин, поэтому чуство простора отличное, хотя двор среднего размера.
Вот просто очень большое пространство где можно пройтись, дети покататься на самокате и т.д - и ни одной машины.
Вообще, Варшавский произведет революцию.
До этого только в ПаркАвеню могу припомнить что двор был без машин. Еще в Видпочинку от Столицы тоже как-то хорошо территория сделана, хотя машины всетаки ездят. Может не везде, уже не помню, однажды только там был.
Год назад единичку в Варшавском можно было взять за 25куе - дешевле чем пятилетняя инфинити. По цене средненького хюндайчика.
Но квартира-конфетка, в комплексе-конфетке.
Если прокопают метро, как обещают - будет бимба вообще. Рядом метро, Ретровиль, лес. Жыр!
Для жизни - в 100 раз лучше чем Круша, качество строительства лучше, территория лучше, МОПы намного лучше, место лучше (если не считать отсутствия метро на Виноградаре).
А разница - в 4.5куе - Круша 20.5, Варшавский - 25.
При этом Варшавский по площади единичек больше, тоесть цена за метр примерно одинакова.
Как после увиденного люди смогут жить в Кристерах и прочем овне - вопрос открытый.
Кристер против Варшавского - это как самый конченный панельный совкошлак против Кристера.
Просто разные категории.
ЗЫ: сегодня днем в ОП Варшавского мини-очередь из 3 семейных пар, все три девочки-продавщицы еще и по телефонам кого-то консультировали.
В ЖЕКе - просто табун непрерывный поток инвесторов на просмотры, уверен что у них навеса нет.