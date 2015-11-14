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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 965966967968

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 789
Висота стель
4%
33
Гарний вигляд з вікон
9%
72
Гарні, "модні" МОПи
2%
19
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
168
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
61
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
29
Ціна
19%
147
Якість будівництва
15%
120
Всього голосів : 789
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:12

  es77 написав:
  flyman написав:А я "показаю дулю лендлорду" і звалюю в цоколь.

Давай останні фотки сральніка та шконки.
А то шось скучно...

папіпіздже,
вчора смонтіровав откідний столік із дверки до кухонного шкафа, найденої около мусорного контейнєра,
спробую схфоткать всьо вмєстє: шконка + откідний столік
(Трібєка обзавідується в кустах на корточках цені жлоб-ремонта).

п.с.
Вчора був звонок с васточним акцентом: - Жить арєнда паміщєній можна. Да???
Отвєт: - Савсэм адын да! Жыть помещений сэмъя - нэт.

Я так понімаю це ЦА которая не хочє снімать у Ванючці у Натахі с бітой
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 27 кві, 2018 13:20, всього редагувалось 2 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:18

  es77 написав:
ЗЫ
Пісок з собачими какахами для стяжки вже накопав ?

нє, тільки трошки глини,
і не для стяжки, а для фіксації прозіції трона, щоб не "парив у воздусі", як то писав аірмакс
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Был сегодня в Варшавском, 1 очередь.

Уже готовая, инвесторам вовсю показывают квартиры, на ремонты с июля.

Я вам скажу так - крайне приятно удивлен.

Это не эконом, буквально немного скромнее чем НЛ, правда на Виноградаре.

Очень приятный холл на первом этаже, сквозной подьезд - двери как наружу дома (это если подьезжаешь на машине), так и во двор.

Двор на 3 дома огорожен и самое главное - закрыт от машин, поэтому чуство простора отличное, хотя двор среднего размера.

Вот просто очень большое пространство где можно пройтись, дети покататься на самокате и т.д - и ни одной машины.

Вообще, Варшавский произведет революцию.

До этого только в ПаркАвеню могу припомнить что двор был без машин. Еще в Видпочинку от Столицы тоже как-то хорошо территория сделана, хотя машины всетаки ездят. Может не везде, уже не помню, однажды только там был.

Год назад единичку в Варшавском можно было взять за 25куе - дешевле чем пятилетняя инфинити. По цене средненького хюндайчика.

Но квартира-конфетка, в комплексе-конфетке.

Если прокопают метро, как обещают - будет бимба вообще. Рядом метро, Ретровиль, лес. Жыр!


Для жизни - в 100 раз лучше чем Круша, качество строительства лучше, территория лучше, МОПы намного лучше, место лучше (если не считать отсутствия метро на Виноградаре).

А разница - в 4.5куе - Круша 20.5, Варшавский - 25.

При этом Варшавский по площади единичек больше, тоесть цена за метр примерно одинакова.

Как после увиденного люди смогут жить в Кристерах и прочем овне - вопрос открытый.

Кристер против Варшавского - это как самый конченный панельный совкошлак против Кристера.

Просто разные категории.

ЗЫ: сегодня днем в ОП Варшавского мини-очередь из 3 семейных пар, все три девочки-продавщицы еще и по телефонам кого-то консультировали.

В ЖЕКе - просто табун непрерывный поток инвесторов на просмотры, уверен что у них навеса нет.
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