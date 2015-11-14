Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:56

Был сегодня в Варшавском, 1 очередь.



Уже готовая, инвесторам вовсю показывают квартиры, на ремонты с июля.



Я вам скажу так - крайне приятно удивлен.



Это не эконом, буквально немного скромнее чем НЛ, правда на Виноградаре.



Очень приятный холл на первом этаже, сквозной подьезд - двери как наружу дома (это если подьезжаешь на машине), так и во двор.



Двор на 3 дома огорожен и самое главное - закрыт от машин, поэтому чуство простора отличное, хотя двор среднего размера.



Вот просто очень большое пространство где можно пройтись, дети покататься на самокате и т.д - и ни одной машины.



Вообще, Варшавский произведет революцию.



До этого только в ПаркАвеню могу припомнить что двор был без машин. Еще в Видпочинку от Столицы тоже как-то хорошо территория сделана, хотя машины всетаки ездят. Может не везде, уже не помню, однажды только там был.



Год назад единичку в Варшавском можно было взять за 25куе - дешевле чем пятилетняя инфинити. По цене средненького хюндайчика.



Но квартира-конфетка, в комплексе-конфетке.



Если прокопают метро, как обещают - будет бимба вообще. Рядом метро, Ретровиль, лес. Жыр!





Для жизни - в 100 раз лучше чем Круша, качество строительства лучше, территория лучше, МОПы намного лучше, место лучше (если не считать отсутствия метро на Виноградаре).



А разница - в 4.5куе - Круша 20.5, Варшавский - 25.



При этом Варшавский по площади единичек больше, тоесть цена за метр примерно одинакова.



Как после увиденного люди смогут жить в Кристерах и прочем овне - вопрос открытый.



Кристер против Варшавского - это как самый конченный панельный совкошлак против Кристера.



Просто разные категории.



ЗЫ: сегодня днем в ОП Варшавского мини-очередь из 3 семейных пар, все три девочки-продавщицы еще и по телефонам кого-то консультировали.



В ЖЕКе - просто табун непрерывный поток инвесторов на просмотры, уверен что у них навеса нет.