Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:А я "показаю дулю лендлорду" і звалюю в цоколь.
Давай останні фотки сральніка та шконки. А то шось скучно...
папіпіздже, вчора смонтіровав откідний столік із дверки до кухонного шкафа, найденої около мусорного контейнєра, спробую схфоткать всьо вмєстє: шконка + откідний столік (Трібєка обзавідується в кустах на корточках цені жлоб-ремонта).
п.с. Вчора був звонок с васточним акцентом: - Жить арєнда паміщєній можна. Да??? Отвєт: - Савсэм адын да! Жыть помещений сэмъя - нэт.
Я так понімаю це ЦА которая не хочє снімать у Ванючці у Натахі с бітой
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 27 кві, 2018 13:20, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
es77 написав: ЗЫ Пісок з собачими какахами для стяжки вже накопав ?
нє, тільки трошки глини, і не для стяжки, а для фіксації прозіції трона, щоб не "парив у воздусі", як то писав аірмакс
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Уже готовая, инвесторам вовсю показывают квартиры, на ремонты с июля.
Я вам скажу так - крайне приятно удивлен.
Это не эконом, буквально немного скромнее чем НЛ, правда на Виноградаре.
Очень приятный холл на первом этаже, сквозной подьезд - двери как наружу дома (это если подьезжаешь на машине), так и во двор.
Двор на 3 дома огорожен и самое главное - закрыт от машин, поэтому чуство простора отличное, хотя двор среднего размера.
Вот просто очень большое пространство где можно пройтись, дети покататься на самокате и т.д - и ни одной машины.
Вообще, Варшавский произведет революцию.
До этого только в ПаркАвеню могу припомнить что двор был без машин. Еще в Видпочинку от Столицы тоже как-то хорошо территория сделана, хотя машины всетаки ездят. Может не везде, уже не помню, однажды только там был.
Год назад единичку в Варшавском можно было взять за 25куе - дешевле чем пятилетняя инфинити. По цене средненького хюндайчика.
Но квартира-конфетка, в комплексе-конфетке.
Если прокопают метро, как обещают - будет бимба вообще. Рядом метро, Ретровиль, лес. Жыр!
Для жизни - в 100 раз лучше чем Круша, качество строительства лучше, территория лучше, МОПы намного лучше, место лучше (если не считать отсутствия метро на Виноградаре).
А разница - в 4.5куе - Круша 20.5, Варшавский - 25.
При этом Варшавский по площади единичек больше, тоесть цена за метр примерно одинакова.
Как после увиденного люди смогут жить в Кристерах и прочем овне - вопрос открытый.
Кристер против Варшавского - это как самый конченный панельный совкошлак против Кристера.
Просто разные категории.
ЗЫ: сегодня днем в ОП Варшавского мини-очередь из 3 семейных пар, все три девочки-продавщицы еще и по телефонам кого-то консультировали.
В ЖЕКе - просто табун непрерывный поток инвесторов на просмотры, уверен что у них навеса нет.
Первый написав:Центр вечером пустой от машин. Проблем с парковкой нет вообще.
да, в центре вечером - рай. машин нет, чистота и порядок. Все перерщаются в спальники. Если приехать вечером в спальник - то твориться ад. Центр - очень перспективен. Оооочень! Представьте лет через 10, когда будет 60-70% машин - это электро. Тогда ты живешь в центре и спежий воздух. А не стоишь в пробках часами прожигая свою жизнь даром
Вопрос к ЛЕНДЛОРДАМ: Как официально получать прибыль с аренды, не оформляя арендную недвижимость на себя
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист написав:Вопрос к ЛЕНДЛОРДАМ: Как официально получать прибыль с аренды, не оформляя арендную недвижимость на себя
1. оформи на жену 2. открой юр лицо, владельцем которого ты будешь, и оформи на юр лицо
1. Если договор с арендаторами будет оформлять жена, то это будет ее официальный доход, а не мой. Это самый быстрый способ лишиться и недвижимости, и арендного дохода, и жены, и всех материальных ценностей, купленных за этот самый арендный доход. 2. Это уже будет не пассивный доход, а бизнес со всеми рисками, бюрократией. Теряется смысл затеи.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист написав:Вопрос к ЛЕНДЛОРДАМ: Как официально получать прибыль с аренды, не оформляя арендную недвижимость на себя
Оформляйте на одного из родителей, если конечно нет еще братьев\сестер\неблагополучных родственников, которые в последствии могут как-то претендовать. Можете сразу сделать договор дарения с пустой датой (в случае необходимости резво к нотариусу официально переоформить) или потом Вам перейдет как наследство (при разделе имущества жена претендовать не сможет).
После оформления на родителя: 1) Родитель передает Вам в бесплатное пользование/распоряжение и вы сдаете в аренду от своего имени; или 2) Альтернативно, можно еще оформить отдельно в договоре собственника квартиры и выгодополучателя, коим будете Вы; или 3) Можно еще аренда с возможностью субаренды - родитель Вам в аренду за 1 грн., а вы в субаренду по реальной цене.
Востаннє редагувалось kbadoo в П'ят 27 кві, 2018 16:20, всього редагувалось 1 раз.
Долго жила на Виноградаре, причем именно в тех краях (перекресток Порика с проспектом Правды). Могу запросто помочь снять розовые очки и вам, и всем, кто очарован Кристерами, Варшавскими и т.д. Суть в том, что метро там обещают давно, но пока его никто не строит (обещать - не значит жениться), общественный транспорт переполнен, выезжать к любой станции метро нужно долго и мучительно, а что будет, когда увеличится население за счет жильцов новых комплексов - думайте сами. Лес далеко не рядом с Варшавским, а возле Синего озера начинается, от Варшавского еще идти и идти, вокруг Синьки все загажено любителями шашлыков, куча пьяных летом, ну такое себе удовольствие. В озере купаться, кстати, нельзя, стоят таблички. Ретровилля тоже пока нет, есть куча мелких маркетов типа АТБ, Форы и Сильпо (там маленькие Сильпо, так как населения пока немного и оно, мягко говоря, не очень платежеспособное). Вся тусовка в основном вокруг рынка на Виноградаре, небольшого, грязного, местами дешевого, конечно, но его внешний вид оставляет желать лучшего. В общем, Веник как место для ПМЖ далеко не фонтан и я рада, что уже не живу там.