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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 966967968969

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 790
Висота стель
4%
33
Гарний вигляд з вікон
9%
72
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
168
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
61
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
29
Ціна
19%
147
Якість будівництва
15%
120
Всього голосів : 790
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:16

кто заказывал такси на Дубровку ?

видео и панорамы по ЖК Автограф
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/475 ... k-avtograf
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:22

  Эгоист написав:Вопрос к ЛЕНДЛОРДАМ:
Как официально получать прибыль с аренды, не оформляя арендную недвижимость на себя :?:

здавай за біткоэни або ехфіри
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:28

  Эгоист написав:Вопрос к ЛЕНДЛОРДАМ:
Как официально получать прибыль с аренды, не оформляя арендную недвижимость на себя :?:

можете оформить на меня, взять в аренду на 10-15 лет за 0 грн/месяц, сдавать в субаренду, собирать с буратин бабло и жить припеваючи.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 17:33

  Yuri_T написав:
  Эгоист написав:Вопрос к ЛЕНДЛОРДАМ:
Как официально получать прибыль с аренды, не оформляя арендную недвижимость на себя :?:

можете оформить на меня, взять в аренду на 10-15 лет за 0 грн/месяц, сдавать в субаренду, собирать с буратин бабло и жить припеваючи.

Налоговая насчитает вам налоги исходя из рыночной стоимости аренды.
Возьмут и с вас и с субарендатора. :mrgreen:
Правда, если зарегистрируйте ФОП вы и субарендатор, то каждый из вас заплатит фиксированный налог. А если недвиги жилой у вас в аренде + 100 м. кв. то еще и +5% :D
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 17:46

  reus написав:
  Yuri_T написав:
  Эгоист написав:Вопрос к ЛЕНДЛОРДАМ:
Как официально получать прибыль с аренды, не оформляя арендную недвижимость на себя :?:

можете оформить на меня, взять в аренду на 10-15 лет за 0 грн/месяц, сдавать в субаренду, собирать с буратин бабло и жить припеваючи.

Налоговая насчитает вам налоги исходя из рыночной стоимости аренды.
Возьмут и с вас и с субарендатора. :mrgreen:
Правда, если зарегистрируйте ФОП вы и субарендатор, то каждый из вас заплатит фиксированный налог. А если недвиги жилой у вас в аренде + 100 м. кв. то еще и +5% :D


Ничего она не насчитает, успокойтесь, на физиков не распространяется трансфертное ценообразование или "обычная" цена или непрямые методы. За ноль сдавать нежелательно с юридической точки зрения, т.к. цена должна быть в договоре как его неотьемлимая часть - хотя бы 1 копейка.

Если вдруг кто-то чисто для формализации аренды подписывает 1 грн., а получает по факту кеш, то надо словить за руку на передаче (и то еще попробуй докажи, что он относится к аренде). Тут больше риски что если Вам не платят, потом ничего не взыщите с арендатора или получите как по договору.
kbadoo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:00

  reus написав:Налоговая насчитает вам налоги исходя из рыночной стоимости аренды.
Возьмут и с вас и с субарендатора. :mrgreen:

с арендатора :)
налоговая не в состоянии взять налог на недвижимость даже с зарегистрированных в реестре объектов, а вы говорите...
но ради такого дела я готов стать социально-ответственным гражданином :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:05

  Первый написав:Згоден. Тре трохи пожити в напівпідвалі і життя в хрущі після бабусі буде раєм, а придбати теплі вінтажні апартаменти з бібліотекою - мрія всього життя.

Зи. А Я розказав губу на червоні будинки на лесі. Закатую.

:wink:
"Надо только выучиться ждать
Надо быть спокойным и упрямым
Чтоб порой от жизни получать
Радости скупые телеграммы" "С"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Давеча звонили брокеры "семейный совет" и просили понизить цену предложения за 3к прелесть.
Получили ответ - цена предложения понижается до разумных пределов, после просмотра и подписания договора о задатке.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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