Додано: П'ят 27 кві, 2018 17:46

reus написав: Yuri_T написав: Эгоист написав: Вопрос к ЛЕНДЛОРДАМ:

Как официально получать прибыль с аренды, не оформляя арендную недвижимость на себя Вопрос к ЛЕНДЛОРДАМ:Как официально получать прибыль с аренды, не оформляя арендную недвижимость на себя

можете оформить на меня, взять в аренду на 10-15 лет за 0 грн/месяц, сдавать в субаренду, собирать с буратин бабло и жить припеваючи. можете оформить на меня, взятьсдавать в субаренду, собирать с буратин бабло и жить припеваючи.

Налоговая насчитает вам налоги исходя из рыночной стоимости аренды.

Возьмут и с вас и с субарендатора.

Правда, если зарегистрируйте ФОП вы и субарендатор, то каждый из вас заплатит фиксированный налог. А если недвиги жилой у вас в аренде + 100 м. кв. то еще и +5% Налоговая насчитает вам налоги исходя из рыночной стоимости аренды.Возьмут и с вас и с субарендатора.Правда, если зарегистрируйте ФОП вы и субарендатор, то каждый из вас заплатит фиксированный налог. А если недвиги жилой у вас в аренде + 100 м. кв. то еще и +5%

Ничего она не насчитает, успокойтесь, на физиков не распространяется трансфертное ценообразование или "обычная" цена или непрямые методы. За ноль сдавать нежелательно с юридической точки зрения, т.к. цена должна быть в договоре как его неотьемлимая часть - хотя бы 1 копейка.Если вдруг кто-то чисто для формализации аренды подписывает 1 грн., а получает по факту кеш, то надо словить за руку на передаче (и то еще попробуй докажи, что он относится к аренде). Тут больше риски что если Вам не платят, потом ничего не взыщите с арендатора или получите как по договору.