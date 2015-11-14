видео и панорамы по ЖК Автограф
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:16
кто заказывал такси на Дубровку ?
видео и панорамы по ЖК Автограф
Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:22
здавай за біткоэни або ехфіри
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:28
можете оформить на меня, взять в аренду на 10-15 лет за 0 грн/месяц, сдавать в субаренду, собирать с буратин бабло и жить припеваючи.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 17:33
Налоговая насчитает вам налоги исходя из рыночной стоимости аренды.
Возьмут и с вас и с субарендатора.
Правда, если зарегистрируйте ФОП вы и субарендатор, то каждый из вас заплатит фиксированный налог. А если недвиги жилой у вас в аренде + 100 м. кв. то еще и +5%
Додано: П'ят 27 кві, 2018 17:46
Ничего она не насчитает, успокойтесь, на физиков не распространяется трансфертное ценообразование или "обычная" цена или непрямые методы. За ноль сдавать нежелательно с юридической точки зрения, т.к. цена должна быть в договоре как его неотьемлимая часть - хотя бы 1 копейка.
Если вдруг кто-то чисто для формализации аренды подписывает 1 грн., а получает по факту кеш, то надо словить за руку на передаче (и то еще попробуй докажи, что он относится к аренде). Тут больше риски что если Вам не платят, потом ничего не взыщите с арендатора или получите как по договору.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:00
с арендатора
налоговая не в состоянии взять налог на недвижимость даже с зарегистрированных в реестре объектов, а вы говорите...
но ради такого дела я готов стать социально-ответственным гражданином
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:05
"Надо только выучиться ждать
Надо быть спокойным и упрямым
Чтоб порой от жизни получать
Радости скупые телеграммы" "С"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:12
Давеча звонили брокеры "семейный совет" и просили понизить цену предложения за 3к прелесть.
Получили ответ - цена предложения понижается до разумных пределов, после просмотра и во время подписания договора о задатке в вносится в договор о задатке.
Востаннє редагувалось zahar_ в П'ят 27 кві, 2018 19:32, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зарплата в марте +. Еще не много и Захар = Трибека. Тож будет сочинять как мочу пил...
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:13
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