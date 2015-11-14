Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:12

Давеча звонили брокеры "семейный совет" и просили понизить цену предложения за 3к прелесть.

Получили ответ - цена предложения понижается до разумных пределов, после просмотра и во время подписания договора о задатке в вносится в договор о задатке.

Востаннє редагувалось zahar_ в П'ят 27 кві, 2018 19:32, всього редагувалось 1 раз.

Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.