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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 967968969970

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 790
Висота стель
4%
33
Гарний вигляд з вікон
9%
72
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
168
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
61
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
29
Ціна
19%
147
Якість будівництва
15%
120
Всього голосів : 790
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Был сегодня в Варшавском, 1 очередь.


Наталья Ивановна, приятно, что вам понравилось. Тоже был там сегодня. Может и одновременно с вами.
alkasander
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:17

  hume написав:
  zahar_ написав:Давеча звонили брокеры "семейный совет" и просили понизить цену предложения за 3к прелесть.
Получили ответ - цена предложения понижается до разумных пределов, после просмотра и подписания договора о задатке.

на сколько укатывали?

Стандартный обзвон висяков по базе. Продаваны скидывают цену - АН пробуют работать(отмечают сотрудникам, как первоочередное предложение), не скидывают - висит в замороженном состоянии дальше.
А вообще, это ноу-хау для КРЖН - понижать цену после подписания договора о задатке :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:38

  hume написав:
  zahar_ написав:Давеча звонили брокеры "семейный совет" и просили понизить цену предложения за 3к прелесть.
Получили ответ - цена предложения понижается до разумных пределов, после просмотра и подписания договора о задатке.

на сколько укатывали?

Могу только дать инфо в относительных цифрах. 15%.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:56

  zahar_ написав:
  hume написав:
  zahar_ написав:Давеча звонили брокеры "семейный совет" и просили понизить цену предложения за 3к прелесть.
Получили ответ - цена предложения понижается до разумных пределов, после просмотра и подписания договора о задатке.

на сколько укатывали?

Могу только дать инфо в относительных цифрах. 15%.

Сходу на 15%?
Тогда одно из двух - либо есть реальный клиент на сумму, либо Вы весьма переоценили "прелесть"
antey1969
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