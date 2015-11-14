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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:14
Tribeca написав:
Был сегодня в Варшавском, 1 очередь.
Наталья Ивановна, приятно, что вам понравилось. Тоже был там сегодня. Может и одновременно с вами.
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alkasander
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:17
hume написав: zahar_ написав:
Давеча звонили брокеры "семейный совет" и просили понизить цену предложения за 3к прелесть.
Получили ответ - цена предложения понижается до разумных пределов, после просмотра и подписания договора о задатке.
на сколько укатывали?
Стандартный обзвон висяков по базе. Продаваны скидывают цену - АН пробуют работать(отмечают сотрудникам, как первоочередное предложение), не скидывают - висит в замороженном состоянии дальше.
А вообще, это ноу-хау для КРЖН - понижать цену после подписания договора о задатке
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antey1969
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:38
hume написав: zahar_ написав:
Давеча звонили брокеры "семейный совет" и просили понизить цену предложения за 3к прелесть.
Получили ответ - цена предложения понижается до разумных пределов, после просмотра и подписания договора о задатке.
на сколько укатывали?
Могу только дать инфо в относительных цифрах. 15%.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:56
zahar_ написав: hume написав: zahar_ написав:
Давеча звонили брокеры "семейный совет" и просили понизить цену предложения за 3к прелесть.
Получили ответ - цена предложения понижается до разумных пределов, после просмотра и подписания договора о задатке.
на сколько укатывали?
Могу только дать инфо в относительных цифрах. 15%.
Сходу на 15%?
Тогда одно из двух - либо есть реальный клиент на сумму, либо Вы весьма переоценили "прелесть"
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antey1969
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