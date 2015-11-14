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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 969970971972>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 790
Висота стель
4%
33
Гарний вигляд з вікон
9%
72
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
168
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
61
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
29
Ціна
19%
147
Якість будівництва
15%
120
Всього голосів : 790
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:34

  kbadoo написав:
  reus написав:
  Yuri_T написав:[quote="4355250:Эгоист"Вопрос к ЛЕНДЛОРДАМ:
Как официально получать прибыль с аренды, не оформляя арендную недвижимость на себя :?:

можете оформить на меня, взять в аренду на 10-15 лет за 0 грн/месяц, сдавать в субаренду, собирать с буратин бабло и жить припеваючи.

Налоговая насчитает вам налоги исходя из рыночной стоимости аренды.
Возьмут и с вас и с субарендатора. :mrgreen:
Правда, если зарегистрируйте ФОП вы и субарендатор, то каждый из вас заплатит фиксированный налог. А если недвиги жилой у вас в аренде + 100 м. кв. то еще и +5% :D


Ничего она не насчитает, успокойтесь, на физиков не распространяется трансфертное ценообразование или "обычная" цена или непрямые методы. За ноль сдавать нежелательно с юридической точки зрения, т.к. цена должна быть в договоре как его неотьемлимая часть - хотя бы 1 копейка.

Если вдруг кто-то чисто для формализации аренды подписывает 1 грн., а получает по факту кеш, то надо словить за руку на передаче (и то еще попробуй докажи, что он относится к аренде). Тут больше риски что если Вам не платят, потом ничего не взыщите с арендатора или получите как по договору.[/quote]
Это мнение не мое, а моего юриста, который выиграл не один десяток судов, профи.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:45

  Yuri_T написав:
  reus написав:Налоговая насчитает вам налоги исходя из рыночной стоимости аренды.
Возьмут и с вас и с субарендатора. :mrgreen:

с арендатора :)
налоговая не в состоянии взять налог на недвижимость даже с зарегистрированных в реестре объектов, а вы говорите...
но ради такого дела я готов стать социально-ответственным гражданином :)

Вы наверно никогда не имели дело с налоговой.
Вы ошибаетесь. Не так давно помог выиграть суд моему родственнику, которому налоговая прислала квитанцию об уплате налога за недвижимость, которая ему не принадлежала.
Такого бес предела, наглости, некомпетентности, разгильдяйства и т. д. я в своей жизни не видел. И это по отношению к пенсионеру, который бедный и беззащитный. А если реальный грешок, то разотрут по асфальту.
Да, сначала пробовали решить недоразумение путем до судебных переговоров, но налоговая отморозилась, не захотела в реестр заглядывать, ГРИТ, ШТА у них в базе ты плательщик :mrgreen: Пока суд носом не ткнул, короче жесть.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:03

слышал очень помогает магическое число 5.10 :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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1
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:04

  Эгоист написав:В этой стране и предприниматель, и просто состоятельный человек вынужден жить как "вор в законе" - никакого официально оформленного имущества, никаких официальных отношений, ничего, что можно было бы отобрать или чем-либо манипулировать.

Почему, у меня все прозрачно, правда налоги я плачу. Адвокат у меня профи, поэтому сумею себя защитить. Правда я мелкий предприниматель, никому не интересен и бизнес у меня нельзя отобрать, т. к. доходы не большие и без меня он не рабочий :D
Да, и чиновником никогда не был.
Востаннє редагувалось reus в П'ят 27 кві, 2018 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:07

  reus написав:
  Эгоист написав:В этой стране и предприниматель, и просто состоятельный человек вынужден жить как "вор в законе" - никакого официально оформленного имущества, никаких официальных отношений, ничего, что можно было бы отобрать или чем-либо манипулировать.

Почему, у меня все прозрачно, правда налоги я плачу. Адвокат у меня профи, поэтому сумею себя защитить. Правда я мелкий предприниматель, никому не интересен и бизнес у меня нельзя отобрать, т. к. доходы не большие и без меня он не рабочий :D

ФОП? А имущество на себя оформляете?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:08

  Эгоист написав:
  reus написав:
  Эгоист написав:В этой стране и предприниматель, и просто состоятельный человек вынужден жить как "вор в законе" - никакого официально оформленного имущества, никаких официальных отношений, ничего, что можно было бы отобрать или чем-либо манипулировать.

Почему, у меня все прозрачно, правда налоги я плачу. Адвокат у меня профи, поэтому сумею себя защитить. Правда я мелкий предприниматель, никому не интересен и бизнес у меня нельзя отобрать, т. к. доходы не большие и без меня он не рабочий :D

ФОП?

ТОВ упрощенка. Имущество на мне и жене.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:17

  Эгоист написав:
  reus написав:ТОВ упрощенка.

А почему выбрали именно ТОВ на упрощенке, а не ФОП? Сколько платите налога при выводе дивидендов?

Специфика бизнеса такая, что нужна ТОВ. Но, плачу все и налоги на зарплату тоже. Все официально. Никуда из страны сваливать не собираюсь. Хочу чтобы мы были богатой цивилизованной, успешной страной, без налогов это невозможно. Делаю свой маленький вклад в счастливое будущее. Хочу, чтобы мои дети и внуки жили в другой стране.
Востаннє редагувалось reus в П'ят 27 кві, 2018 21:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:18

Tribeca Настя Новикова показывает "дулю" "Натахе Донбасовой" и её эфимерной сдаче 1к в ЖК вонючка за 9000 грн?
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Я даже бы сказал что очень мало достойных альтернатив за эти деньги.

Сколько там сейчас самая дешевая единичка стоит?


Даже не знаю.

В конце сентября, когда брал свои 1к 35 м во 2 очереди, они при 100% оплате стоили 23800 (курс 26.26). Через месяц их уже не было, а ОП предлагал на 10% дешевле аналоги в 4 очереди со сдачей на год позже.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:22

  antey1969 написав:
  Эгоист написав:
  antey1969 написав:Сходу на 15%?
Тогда одно из двух - либо есть реальный клиент на сумму, либо Вы весьма переоценили "прелесть"

Это потому, что "ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ" :!:

На время, пока продается прелесть, дешевей останавливается. Могут подешеветь хрущи у метро, новострой на Подвысоцкого, гостинка на Лесном, но только не прелесть.

ЭтА вы зря ёрничаете.
За овер 30 месяцев цена предложения снизилась на овер 20%.
Всё по доктрине - дешевеет однако. :wink:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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