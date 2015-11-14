Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Yuri_T написав:[quote="4355250:Эгоист"Вопрос к ЛЕНДЛОРДАМ: Как официально получать прибыль с аренды, не оформляя арендную недвижимость на себя
можете оформить на меня, взять в аренду на 10-15 лет за 0 грн/месяц, сдавать в субаренду, собирать с буратин бабло и жить припеваючи.
Налоговая насчитает вам налоги исходя из рыночной стоимости аренды. Возьмут и с вас и с субарендатора. Правда, если зарегистрируйте ФОП вы и субарендатор, то каждый из вас заплатит фиксированный налог. А если недвиги жилой у вас в аренде + 100 м. кв. то еще и +5%
Ничего она не насчитает, успокойтесь, на физиков не распространяется трансфертное ценообразование или "обычная" цена или непрямые методы. За ноль сдавать нежелательно с юридической точки зрения, т.к. цена должна быть в договоре как его неотьемлимая часть - хотя бы 1 копейка.
Если вдруг кто-то чисто для формализации аренды подписывает 1 грн., а получает по факту кеш, то надо словить за руку на передаче (и то еще попробуй докажи, что он относится к аренде). Тут больше риски что если Вам не платят, потом ничего не взыщите с арендатора или получите как по договору.[/quote] Это мнение не мое, а моего юриста, который выиграл не один десяток судов, профи.
reus написав:Налоговая насчитает вам налоги исходя из рыночной стоимости аренды. Возьмут и с вас и с субарендатора.
с арендатора налоговая не в состоянии взять налог на недвижимость даже с зарегистрированных в реестре объектов, а вы говорите... но ради такого дела я готов стать социально-ответственным гражданином
Вы наверно никогда не имели дело с налоговой. Вы ошибаетесь. Не так давно помог выиграть суд моему родственнику, которому налоговая прислала квитанцию об уплате налога за недвижимость, которая ему не принадлежала. Такого бес предела, наглости, некомпетентности, разгильдяйства и т. д. я в своей жизни не видел. И это по отношению к пенсионеру, который бедный и беззащитный. А если реальный грешок, то разотрут по асфальту. Да, сначала пробовали решить недоразумение путем до судебных переговоров, но налоговая отморозилась, не захотела в реестр заглядывать, ГРИТ, ШТА у них в базе ты плательщик Пока суд носом не ткнул, короче жесть.
Эгоист написав:В этой стране и предприниматель, и просто состоятельный человек вынужден жить как "вор в законе" - никакого официально оформленного имущества, никаких официальных отношений, ничего, что можно было бы отобрать или чем-либо манипулировать.
Почему, у меня все прозрачно, правда налоги я плачу. Адвокат у меня профи, поэтому сумею себя защитить. Правда я мелкий предприниматель, никому не интересен и бизнес у меня нельзя отобрать, т. к. доходы не большие и без меня он не рабочий Да, и чиновником никогда не был.
Востаннє редагувалось reus в П'ят 27 кві, 2018 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Эгоист написав:В этой стране и предприниматель, и просто состоятельный человек вынужден жить как "вор в законе" - никакого официально оформленного имущества, никаких официальных отношений, ничего, что можно было бы отобрать или чем-либо манипулировать.
Почему, у меня все прозрачно, правда налоги я плачу. Адвокат у меня профи, поэтому сумею себя защитить. Правда я мелкий предприниматель, никому не интересен и бизнес у меня нельзя отобрать, т. к. доходы не большие и без меня он не рабочий
ФОП? А имущество на себя оформляете?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист написав:В этой стране и предприниматель, и просто состоятельный человек вынужден жить как "вор в законе" - никакого официально оформленного имущества, никаких официальных отношений, ничего, что можно было бы отобрать или чем-либо манипулировать.
Почему, у меня все прозрачно, правда налоги я плачу. Адвокат у меня профи, поэтому сумею себя защитить. Правда я мелкий предприниматель, никому не интересен и бизнес у меня нельзя отобрать, т. к. доходы не большие и без меня он не рабочий
А почему выбрали именно ТОВ на упрощенке, а не ФОП? Сколько платите налога при выводе дивидендов?
Специфика бизнеса такая, что нужна ТОВ. Но, плачу все и налоги на зарплату тоже. Все официально. Никуда из страны сваливать не собираюсь. Хочу чтобы мы были богатой цивилизованной, успешной страной, без налогов это невозможно. Делаю свой маленький вклад в счастливое будущее. Хочу, чтобы мои дети и внуки жили в другой стране.
Востаннє редагувалось reus в П'ят 27 кві, 2018 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Tribeca Настя Новикова показывает "дулю" "Натахе Донбасовой" и её эфимерной сдаче 1к в ЖК вонючка за 9000 грн?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Tribeca написав:Я даже бы сказал что очень мало достойных альтернатив за эти деньги.
Сколько там сейчас самая дешевая единичка стоит?
Даже не знаю.
В конце сентября, когда брал свои 1к 35 м во 2 очереди, они при 100% оплате стоили 23800 (курс 26.26). Через месяц их уже не было, а ОП предлагал на 10% дешевле аналоги в 4 очереди со сдачей на год позже.
antey1969 написав:Сходу на 15%? Тогда одно из двух - либо есть реальный клиент на сумму, либо Вы весьма переоценили "прелесть"
Это потому, что "ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ"
На время, пока продается прелесть, дешевей останавливается. Могут подешеветь хрущи у метро, новострой на Подвысоцкого, гостинка на Лесном, но только не прелесть.
ЭтА вы зря ёрничаете. За овер 30 месяцев цена предложения снизилась на овер 20%. Всё по доктрине - дешевеет однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.