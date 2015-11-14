Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:53

Yuri_T написав: reus написав: Пока суд носом не ткнул, короче жесть. Пока суд носом не ткнул, короче жесть.

и в чем же "жесть"?

была ошибка, суд эту ошибку исправил, вы сделали доброе дело, система работает - принимает справедливые решения, все довольны.



вы ушли в сторону от темы разговора: были упомянуты косвенные методы налогообложения. попросите вашего профи: пусть вам расскажет о порядке применения обычной цены.

и чисто для фана, спросите в любой киевской районной налоговой как у них обстоит дело с налогом на недвижимость по физикам. услышите много интересного. и в чем же "жесть"?была ошибка, суд эту ошибку исправил, вы сделали доброе дело, система работает - принимает справедливые решения, все довольны.вы ушли в сторону от темы разговора: были упомянуты косвенные методы налогообложения. попросите вашего профи: пусть вам расскажет о порядке применения обычной цены.и чисто для фана, спросите в любой киевской районной налоговой как у них обстоит дело с налогом на недвижимость по физикам. услышите много интересного.

Жесть в том, что налоговая не выполняет свои прямые обязанности. Нет никакой ответственности у должностного лица, который обязан был зайти в реестр и посмотреть кто собственник. Им просто пох., что они наехали на 77 летнего пенсионера, который всю жизнь работал простым работягой. Жесть в том, что если не обжаловать в суде, то будет насчитываться пеня. даже если налог не законный. А для этого нужно уплатить пошлину, и нанять квалифицированного юриста. Долеко не каждый пенсионер имеет такую возможность.А по второму вопросу я даже спорить с вами не буду. У меня нет основания не доверять своему юристу, с учетом многолетней работы с ним.