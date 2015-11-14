Что-то очень медленно. Вы не могли бы поактивнее помогать всеобщему дешевению, хотя бы на 50% в год?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:27
Что-то очень медленно. Вы не могли бы поактивнее помогать всеобщему дешевению, хотя бы на 50% в год?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:37
Котлован следующего Оболоньская 35кгрн. Квартиры на озеро якобы под бронью, все)). Однушка на 9 ом этаже на ОП тоже 35 кгрн, всё выше якобы под бронью. Гвно по 32 кгрн.
Место у Уб Лэйкса вообще швах. Между общаг, гос нотариусов, суда, сэс, стеной к прокуратуре, рядом сразу ровд, и ещё пара других общаг. Одной стороной в аркадовский дом. Не представляю как его там всунули
Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:59
такими неадекватами забита группа в фб "риэлторы зло продажа квартир"
Кстати Захар есть "эталонный" алень КРЖН
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:22
Во-первых это совкошлак, и даже не ясно какой - хрущ? Какой этаж? Совмещенный санузел, газовая плита...
особенно приятно - "обои слегка надорванные детьми".
И за ЭТО 7000... нда...
Учитывая повышение пенсий и зарплат, предвыборную печать гривны, ожидаю роста аренды осенью на +25%
Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:39
и в чем же "жесть"?
была ошибка, суд эту ошибку исправил, вы сделали доброе дело, система работает - принимает справедливые решения, все довольны.
вы ушли в сторону от темы разговора: были упомянуты косвенные методы налогообложения. попросите вашего профи: пусть вам расскажет о порядке применения обычной цены.
и чисто для фана, спросите в любой киевской районной налоговой как у них обстоит дело с налогом на недвижимость по физикам. услышите много интересного.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:49
не хочу тебя разочаровывать "подруга дней моих суровых", но обвал аренды начнётся уже через 2 месяца
при чём "домкратом"
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:50
Адвокат профи? У мелкого предпринимателя?
Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:53
Жесть в том, что налоговая не выполняет свои прямые обязанности. Нет никакой ответственности у должностного лица, который обязан был зайти в реестр и посмотреть кто собственник. Им просто пох., что они наехали на 77 летнего пенсионера, который всю жизнь работал простым работягой. Жесть в том, что если не обжаловать в суде, то будет насчитываться пеня. даже если налог не законный. А для этого нужно уплатить пошлину, и нанять квалифицированного юриста. Долеко не каждый пенсионер имеет такую возможность.
А по второму вопросу я даже спорить с вами не буду. У меня нет основания не доверять своему юристу, с учетом многолетней работы с ним.
Востаннє редагувалось reus в П'ят 27 кві, 2018 22:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:55
Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:56
да, про двор я чей-то завтыкал
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