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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 970971972973974>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 790
Висота стель
4%
33
Гарний вигляд з вікон
9%
72
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
168
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
61
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
29
Ціна
19%
147
Якість будівництва
15%
120
Всього голосів : 790
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:27

  zahar_ написав:ЭтА вы зря ёрничаете.
За овер 30 месяцев цена предложения снизилась на овер 20%.
Всё по доктрине - дешевеет однако. :wink:

Что-то очень медленно. Вы не могли бы поактивнее помогать всеобщему дешевению, хотя бы на 50% в год? :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:37

Котлован следующего Оболоньская 35кгрн. Квартиры на озеро якобы под бронью, все)). Однушка на 9 ом этаже на ОП тоже 35 кгрн, всё выше якобы под бронью. Гвно по 32 кгрн.


Место у Уб Лэйкса вообще швах. Между общаг, гос нотариусов, суда, сэс, стеной к прокуратуре, рядом сразу ровд, и ещё пара других общаг. Одной стороной в аркадовский дом. Не представляю как его там всунули
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:59

  zahar_ написав:Давеча звонили брокеры "семейный совет" и просили понизить цену предложения за 3к прелесть.
Получили ответ - цена предложения понижается до разумных пределов, после просмотра и во время подписания договора о задатке в вносится в договор о задатке.

такими неадекватами забита группа в фб "риэлторы зло продажа квартир"
Кстати Захар есть "эталонный" алень КРЖН
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:22

  zahar_ написав:Tribeca Настя Новикова показывает "дулю" "Натахе Донбасовой" и её эфимерной сдаче 1к в ЖК вонючка за 9000 грн?
Зображення



Во-первых это совкошлак, и даже не ясно какой - хрущ? Какой этаж? Совмещенный санузел, газовая плита...

особенно приятно - "обои слегка надорванные детьми".

И за ЭТО 7000... нда...

Учитывая повышение пенсий и зарплат, предвыборную печать гривны, ожидаю роста аренды осенью на +25%
Tribeca
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:39

  reus написав:Пока суд носом не ткнул, короче жесть.

и в чем же "жесть"?
была ошибка, суд эту ошибку исправил, вы сделали доброе дело, система работает - принимает справедливые решения, все довольны.

вы ушли в сторону от темы разговора: были упомянуты косвенные методы налогообложения. попросите вашего профи: пусть вам расскажет о порядке применения обычной цены.
и чисто для фана, спросите в любой киевской районной налоговой как у них обстоит дело с налогом на недвижимость по физикам. услышите много интересного.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:49

  Tribeca написав:
  zahar_ написав:Tribeca Настя Новикова показывает "дулю" "Натахе Донбасовой" и её эфимерной сдаче 1к в ЖК вонючка за 9000 грн?
Зображення



Во-первых это совкошлак, и даже не ясно какой - хрущ? Какой этаж? Совмещенный санузел, газовая плита...

особенно приятно - "обои слегка надорванные детьми".

И за ЭТО 7000... нда...

Учитывая повышение пенсий и зарплат, предвыборную печать гривны, ожидаю роста аренды осенью на +25%

не хочу тебя разочаровывать "подруга дней моих суровых", но обвал аренды начнётся уже через 2 месяца
при чём "домкратом" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:50

  reus написав:
  Эгоист написав:В этой стране и предприниматель, и просто состоятельный человек вынужден жить как "вор в законе" - никакого официально оформленного имущества, никаких официальных отношений, ничего, что можно было бы отобрать или чем-либо манипулировать.

Почему, у меня все прозрачно, правда налоги я плачу. Адвокат у меня профи, поэтому сумею себя защитить. Правда я мелкий предприниматель, никому не интересен и бизнес у меня нельзя отобрать, т. к. доходы не большие и без меня он не рабочий :D
Да, и чиновником никогда не был.


Адвокат профи? У мелкого предпринимателя?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:53

  Yuri_T написав:
  reus написав:Пока суд носом не ткнул, короче жесть.

и в чем же "жесть"?
была ошибка, суд эту ошибку исправил, вы сделали доброе дело, система работает - принимает справедливые решения, все довольны.

вы ушли в сторону от темы разговора: были упомянуты косвенные методы налогообложения. попросите вашего профи: пусть вам расскажет о порядке применения обычной цены.
и чисто для фана, спросите в любой киевской районной налоговой как у них обстоит дело с налогом на недвижимость по физикам. услышите много интересного.

Жесть в том, что налоговая не выполняет свои прямые обязанности. Нет никакой ответственности у должностного лица, который обязан был зайти в реестр и посмотреть кто собственник. Им просто пох., что они наехали на 77 летнего пенсионера, который всю жизнь работал простым работягой. Жесть в том, что если не обжаловать в суде, то будет насчитываться пеня. даже если налог не законный. А для этого нужно уплатить пошлину, и нанять квалифицированного юриста. Долеко не каждый пенсионер имеет такую возможность.
А по второму вопросу я даже спорить с вами не буду. У меня нет основания не доверять своему юристу, с учетом многолетней работы с ним.
Востаннє редагувалось reus в П'ят 27 кві, 2018 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:55

  prosecutor написав:Адвокат профи? У мелкого предпринимателя?

А что вас смущает? Мой близкий родственник.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:56

  BIGor написав:
  baraka написав:кто заказывал такси на Дубровку ?

видео и панорамы по ЖК Автограф
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/475 ... k-avtograf

Жесть, выглядит как общажка над дорогой без двора.


да, про двор я чей-то завтыкал
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