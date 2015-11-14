RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 971972973974>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 790
Висота стель
4%
33
Гарний вигляд з вікон
9%
72
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
168
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
61
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
29
Ціна
19%
147
Якість будівництва
15%
120
Всього голосів : 790
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:57

  Оранжевый-хит сезона написав:не хочу тебя разочаровывать "подруга дней моих суровых", но обвал аренды начнётся уже через 2 месяца
при чём "домкратом" :mrgreen:



Надеюсь ты ошибаешься иначе мне пипец, и всем моим расчетам.

Какие предпосылки для обвала аренды видишь, кроме ввода 8 домов Эврики?

Кстати, обвал домкратом - это на сколько в твоем понимании? На 10% на 20% на 50%?
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3070
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И почему цена на новострои потихоньку в рост, а аренда вдруг упадет?
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3070
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:01

  Tribeca написав:И почему цена на новострои потихоньку в рост, а аренда вдруг упадет?

Денег очень хочется :D
reus
 
Повідомлень: 3291
З нами з: 21.03.12
Подякував: 209 раз.
Подякували: 813 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:02

  Tribeca написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:не хочу тебя разочаровывать "подруга дней моих суровых", но обвал аренды начнётся уже через 2 месяца
при чём "домкратом" :mrgreen:



Надеюсь ты ошибаешься иначе мне пипец, и всем моим расчетам.

Какие предпосылки для обвала аренды видишь, кроме ввода 8 домов Эврики?

Кстати, обвал домкратом - это на сколько в твоем понимании? На 10% на 20% на 50%?

28 000 квартир в 2017 году, даже если только 8 000 уйдёт под аренду... и ещё из 8 000 переедут арендаторы в собственное жильё... это больше чем "понаехов" приехало... заметь в каждую квартиру заедет больше чем по 1 человеку
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18466
З нами з: 20.04.08
Подякував: 349 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:03

  Tribeca написав:И почему цена на новострои потихоньку в рост, а аренда вдруг упадет?

новострои имеют себестоимость которая растёт, а аренда себестоимости не имеет...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18466
З нами з: 20.04.08
Подякував: 349 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:04

  Tribeca написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:не хочу тебя разочаровывать "подруга дней моих суровых", но обвал аренды начнётся уже через 2 месяца
при чём "домкратом" :mrgreen:



Надеюсь ты ошибаешься иначе мне пипец, и всем моим расчетам.

Вам всем пипец, но совершенно по другому поводу. :)
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3176
З нами з: 22.08.16
Подякував: 62 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот сейчас варшавский выдаёт ключи... через 3 месяца туда начнут заезжать жить... это август месяц... а в сентябре в Эврику, Акцент...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18466
З нами з: 20.04.08
Подякував: 349 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:06

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Tribeca написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:не хочу тебя разочаровывать "подруга дней моих суровых", но обвал аренды начнётся уже через 2 месяца
при чём "домкратом" :mrgreen:



Надеюсь ты ошибаешься иначе мне пипец, и всем моим расчетам.

Какие предпосылки для обвала аренды видишь, кроме ввода 8 домов Эврики?

Кстати, обвал домкратом - это на сколько в твоем понимании? На 10% на 20% на 50%?

28 000 квартир в 2017 году, даже если только 8 000 уйдёт под аренду... и ещё из 8 000 переедут арендаторы в собственное жильё... это больше чем "понаехов" приехало... заметь в каждую квартиру заедет больше чем по 1 человеку



Ну не знаю, 8000 квартир все-таки как-то мало для обрушения рынка.

А на сколько ты ожидаешь падение?

На 50%? Это типа однуха в новострое станет не 8000грн, а 4000грн? Чтото не верится.

Или в твоем понимании обвал - это с 8000 до 7500?
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3070
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:08

  Оранжевый-хит сезона написав:Вот сейчас варшавский выдаёт ключи... через 3 месяца туда начнут заезжать жить...

Человек 20. :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3176
З нами з: 22.08.16
Подякував: 62 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:08

  Оранжевый-хит сезона написав:Вот сейчас варшавский выдаёт ключи... через 3 месяца туда начнут заезжать жить... это август месяц... а в сентябре в Эврику, Акцент...



Уну, в Варшавском в июне выдадут ключи аж жителям 3 домов. Что такое 3 дома для Киева?
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3070
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 971972973974>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1066, 1067, 1068
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10679 1933276
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 кві, 2018 14:42
Tribeca
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21916
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98873
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8161)
28.04.2018 00:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.