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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:57
Оранжевый-хит сезона написав:
не хочу тебя разочаровывать "подруга дней моих суровых", но обвал аренды начнётся уже через 2 месяца
при чём "домкратом"
Надеюсь ты ошибаешься иначе мне пипец, и всем моим расчетам.
Какие предпосылки для обвала аренды видишь, кроме ввода 8 домов Эврики?
Кстати, обвал домкратом - это на сколько в твоем понимании? На 10% на 20% на 50%?
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Tribeca
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:59
И почему цена на новострои потихоньку в рост, а аренда вдруг упадет?
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Tribeca
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:01
Tribeca написав:
И почему цена на новострои потихоньку в рост, а аренда вдруг упадет?
Денег очень хочется
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:02
Tribeca написав: Оранжевый-хит сезона написав:
не хочу тебя разочаровывать "подруга дней моих суровых", но обвал аренды начнётся уже через 2 месяца
при чём "домкратом"
Надеюсь ты ошибаешься иначе мне пипец, и всем моим расчетам.
Какие предпосылки для обвала аренды видишь, кроме ввода 8 домов Эврики?
Кстати, обвал домкратом - это на сколько в твоем понимании? На 10% на 20% на 50%?
28 000 квартир в 2017 году, даже если только 8 000 уйдёт под аренду... и ещё из 8 000 переедут арендаторы в собственное жильё... это больше чем "понаехов" приехало... заметь в каждую квартиру заедет больше чем по 1 человеку
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:03
Tribeca написав:
И почему цена на новострои потихоньку в рост, а аренда вдруг упадет?
новострои имеют себестоимость которая растёт, а аренда себестоимости не имеет...
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:04
Tribeca написав: Оранжевый-хит сезона написав:
не хочу тебя разочаровывать "подруга дней моих суровых", но обвал аренды начнётся уже через 2 месяца
при чём "домкратом"
Надеюсь ты ошибаешься иначе мне пипец, и всем моим расчетам.
Вам всем пипец, но совершенно по другому поводу.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:05
Вот сейчас варшавский выдаёт ключи... через 3 месяца туда начнут заезжать жить... это август месяц... а в сентябре в Эврику, Акцент...
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:06
Оранжевый-хит сезона написав: Tribeca написав: Оранжевый-хит сезона написав:
не хочу тебя разочаровывать "подруга дней моих суровых", но обвал аренды начнётся уже через 2 месяца
при чём "домкратом"
Надеюсь ты ошибаешься иначе мне пипец, и всем моим расчетам.
Какие предпосылки для обвала аренды видишь, кроме ввода 8 домов Эврики?
Кстати, обвал домкратом - это на сколько в твоем понимании? На 10% на 20% на 50%?
28 000 квартир в 2017 году, даже если только 8 000 уйдёт под аренду... и ещё из 8 000 переедут арендаторы в собственное жильё... это больше чем "понаехов" приехало... заметь в каждую квартиру заедет больше чем по 1 человеку
Ну не знаю, 8000 квартир все-таки как-то мало для обрушения рынка.
А на сколько ты ожидаешь падение?
На 50%? Это типа однуха в новострое станет не 8000грн, а 4000грн? Чтото не верится.
Или в твоем понимании обвал - это с 8000 до 7500?
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:08
Оранжевый-хит сезона написав:
Вот сейчас варшавский выдаёт ключи... через 3 месяца туда начнут заезжать жить...
Человек 20.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:08
Оранжевый-хит сезона написав:
Вот сейчас варшавский выдаёт ключи... через 3 месяца туда начнут заезжать жить... это август месяц... а в сентябре в Эврику, Акцент...
Уну, в Варшавском в июне выдадут ключи аж жителям 3 домов. Что такое 3 дома для Киева?
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Tribeca
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