Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:46

zahar_ написав: antey1969 написав: На время, пока продается прелесть, дешевей останавливается. Могут подешеветь хрущи у метро, новострой на Подвысоцкого, гостинка на Лесном, но только не прелесть. На время, пока продается прелесть, дешевей останавливается. Могут подешеветь хрущи у метро, новострой на Подвысоцкого, гостинка на Лесном, но только не прелесть.

ЭтА вы зря ёрничаете.

За овер 30 месяцев цена предложения снизилась на овер 20%.

Всё по доктрине - дешевеет однако. ЭтА вы зря ёрничаете.За овер 30 месяцев цена предложения снизилась на овер 20%.Всё по доктрине - дешевеет однако.

То есть, Вы 30 месяцев назад выставили объект на продажу выше рыночной цены, потом постепенно вместе с рынком цену опускали. И тридцать месяцев спустя, подвинувшись на 20%, Вы все равно оказываетесь выше планки сделок по купле-продаже на аналогичные объекты(3к на Трое). К концу лета Вы созреете на минус 5% от нынешней цены, но рынок опять уйдет.Вопрос вобщем-то даже не в стебе. Я искренне желаю Вам выгодно продать, но мне кажется, что сейчас продать 3к на Троещине можно только с дисконтом от минимальных цен, а не от близких к средним.Если представить себе портрет Вашего покупателя, то это человек за 40 лет, проживающий на Троещине(либо там живут близкие). Его сбережения каким-то образом остались нетронутыми с 2013-го, и этих самых сбережений не больше 10 куе наличными. Он скорее всего продает свое(или спадщину), чтобы купить своей семье (от 3-4 чел) квартирку попросторнее, но на более близкие к метро районы ему денег не хватает, а хрущ он не желает категорически. Это очень-очень узкий сегмент покупателей, и за них на переполненной трехами Трое конкуренция идет просто бешеная.