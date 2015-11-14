Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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reus написав:Жесть в том, что налоговая не выполняет свои прямые обязанности. Нет никакой ответственности у должностного лица, который обязан был зайти в реестр и посмотреть кто собственник. Им просто пох., что они наехали на 77 летнего пенсионера. Жесть в том, что если не обжаловать в суде, то будет насчитываться пеня. даже если налог не законный. А для этого нужно уплатить пошлину, и нанять квалифицированного юриста. Долеко не каждый пенсионер имеет такую возможность.
в этих ваших словах прекрасно всё. и частный случай, превращенный в систему. и пенсионеры, за которых некому заступиться. и страшное слово "пеня". однако: так всё плохо, когда вдруг у этого конкретного пенсионера нашлись вы+гуру и помогли. страшилки на социальные темы, конечно, замечательное поле. есть всегда о чем поговорить. только смысл делать это здесь? был практический вопрос, но мгновенно превратился в социалку.
Оранжевый-хит сезона Перл, достойный прогнозёра "па33" к осени -17го. Это в бабушатнике с запахом дохлого кота, умершего у бабки от голода при Андропове, нет себестоимости, но там даже Мух не согласится жить. А наследники очень за стопочку Лесь и Сковород заходят и пить, и жрать целый месяц. И не с распродаж в АТБ. Так что даже сто баксов за срань господню в 30м.кв. в ипенях без метрА, с обойками под сантиметровым слоем пыли с паутиной никто не увидит. Потому что у нас в Днепре уже цены или такие, или выше(если обойки свежие). за Одессу со Львовом промолчу. Особенно не имеет себестоимости аренда у новоявленных лендлордов типа Натахи. Они будут готовы на доходность в виде аммортизации ремонта и здания, т.е. около 3% в год.
reus написав:Жесть в том, что налоговая не выполняет свои прямые обязанности. Нет никакой ответственности у должностного лица, который обязан был зайти в реестр и посмотреть кто собственник. Им просто пох., что они наехали на 77 летнего пенсионера. Жесть в том, что если не обжаловать в суде, то будет насчитываться пеня. даже если налог не законный. А для этого нужно уплатить пошлину, и нанять квалифицированного юриста. Долеко не каждый пенсионер имеет такую возможность.
в этих ваших словах прекрасно всё. и частный случай, превращенный в систему. и пенсионеры, за которых некому заступиться. и страшное слово "пеня". однако: так всё плохо, когда вдруг у этого конкретного пенсионера нашлись вы+гуру и помогли. страшилки на социальные темы, конечно, замечательное поле. есть всегда о чем поговорить. только смысл делать это здесь? был практический вопрос, но мгновенно превратился в социалку.
Частный случай - показатель работы системы. Вопрос не в пене, а в бес пределе. Если дать откусить палец, то отгрызут руку. В данном случае закончилось хорошо, а в других, теряюсь в догадках. В практическом вопросе полагаюсь на опыт профессионалов.
antey1969 написав:На время, пока продается прелесть, дешевей останавливается. Могут подешеветь хрущи у метро, новострой на Подвысоцкого, гостинка на Лесном, но только не прелесть.
ЭтА вы зря ёрничаете. За овер 30 месяцев цена предложения снизилась на овер 20%. Всё по доктрине - дешевеет однако.
То есть, Вы 30 месяцев назад выставили объект на продажу выше рыночной цены, потом постепенно вместе с рынком цену опускали. И тридцать месяцев спустя, подвинувшись на 20%, Вы все равно оказываетесь выше планки сделок по купле-продаже на аналогичные объекты(3к на Трое). К концу лета Вы созреете на минус 5% от нынешней цены, но рынок опять уйдет. Вопрос вобщем-то даже не в стебе. Я искренне желаю Вам выгодно продать, но мне кажется, что сейчас продать 3к на Троещине можно только с дисконтом от минимальных цен, а не от близких к средним. Если представить себе портрет Вашего покупателя, то это человек за 40 лет, проживающий на Троещине(либо там живут близкие). Его сбережения каким-то образом остались нетронутыми с 2013-го, и этих самых сбережений не больше 10 куе наличными. Он скорее всего продает свое(или спадщину), чтобы купить своей семье (от 3-4 чел) квартирку попросторнее, но на более близкие к метро районы ему денег не хватает, а хрущ он не желает категорически. Это очень-очень узкий сегмент покупателей, и за них на переполненной трехами Трое конкуренция идет просто бешеная.