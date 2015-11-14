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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 971972973974

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 790
Висота стель
4%
33
Гарний вигляд з вікон
9%
72
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
168
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
61
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
29
Ціна
19%
147
Якість будівництва
15%
120
Всього голосів : 790
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:10

  reus написав:Жесть в том, что налоговая не выполняет свои прямые обязанности. Нет никакой ответственности у должностного лица, который обязан был зайти в реестр и посмотреть кто собственник. Им просто пох., что они наехали на 77 летнего пенсионера. Жесть в том, что если не обжаловать в суде, то будет насчитываться пеня. даже если налог не законный. А для этого нужно уплатить пошлину, и нанять квалифицированного юриста. Долеко не каждый пенсионер имеет такую возможность.

в этих ваших словах прекрасно всё.
и частный случай, превращенный в систему.
и пенсионеры, за которых некому заступиться.
и страшное слово "пеня".
однако: так всё плохо, когда вдруг у этого конкретного пенсионера нашлись вы+гуру и помогли.
страшилки на социальные темы, конечно, замечательное поле. есть всегда о чем поговорить. только смысл делать это здесь?
был практический вопрос, но мгновенно превратился в социалку.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Опять же - сейчас много строят, цены стали доступными для жителей регионов (имеющих накопления).

Они понакупали квартиры и приехали в Киев/дети их приехали.

Получается чем больше продают, тем больше доля в покупателях понаехов и тем больше людей приезжает жить в Киев.

Рынок какгбы саморегулируется.
Tribeca
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:11

Оранжевый-хит сезона
Перл, достойный прогнозёра "па33" к осени -17го.
Это в бабушатнике с запахом дохлого кота, умершего у бабки от голода при Андропове, нет себестоимости, но там даже Мух не согласится жить. А наследники очень за стопочку Лесь и Сковород заходят и пить, и жрать целый месяц. И не с распродаж в АТБ. Так что даже сто баксов за срань господню в 30м.кв. в ипенях без метрА, с обойками под сантиметровым слоем пыли с паутиной никто не увидит. Потому что у нас в Днепре уже цены или такие, или выше(если обойки свежие). за Одессу со Львовом промолчу.
Особенно не имеет себестоимости аренда у новоявленных лендлордов типа Натахи. Они будут готовы на доходность в виде аммортизации ремонта и здания, т.е. около 3% в год. :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Барабашов, фиг там.

Если аренда упадет ниже 8% на мои инвестиции - буду продавать.

За 3% можно только чупа чупс пососать
Tribeca
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:27

  Yuri_T написав:
  reus написав:Жесть в том, что налоговая не выполняет свои прямые обязанности. Нет никакой ответственности у должностного лица, который обязан был зайти в реестр и посмотреть кто собственник. Им просто пох., что они наехали на 77 летнего пенсионера. Жесть в том, что если не обжаловать в суде, то будет насчитываться пеня. даже если налог не законный. А для этого нужно уплатить пошлину, и нанять квалифицированного юриста. Долеко не каждый пенсионер имеет такую возможность.

в этих ваших словах прекрасно всё.
и частный случай, превращенный в систему.
и пенсионеры, за которых некому заступиться.
и страшное слово "пеня".
однако: так всё плохо, когда вдруг у этого конкретного пенсионера нашлись вы+гуру и помогли.
страшилки на социальные темы, конечно, замечательное поле. есть всегда о чем поговорить. только смысл делать это здесь?
был практический вопрос, но мгновенно превратился в социалку.

Частный случай - показатель работы системы.
Вопрос не в пене, а в бес пределе. Если дать откусить палец, то отгрызут руку.
В данном случае закончилось хорошо, а в других, теряюсь в догадках.
В практическом вопросе полагаюсь на опыт профессионалов.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:40

  reus написав:...В практическом вопросе полагаюсь на опыт профессионалов.

ваш выбор.
но иногда стоит и самому не плошать, чтобы в частном разговоре не путать арендатора с субарендатором
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:46

  zahar_ написав:
  antey1969 написав:На время, пока продается прелесть, дешевей останавливается. Могут подешеветь хрущи у метро, новострой на Подвысоцкого, гостинка на Лесном, но только не прелесть.

ЭтА вы зря ёрничаете.
За овер 30 месяцев цена предложения снизилась на овер 20%.
Всё по доктрине - дешевеет однако. :wink:

То есть, Вы 30 месяцев назад выставили объект на продажу выше рыночной цены, потом постепенно вместе с рынком цену опускали. И тридцать месяцев спустя, подвинувшись на 20%, Вы все равно оказываетесь выше планки сделок по купле-продаже на аналогичные объекты(3к на Трое). К концу лета Вы созреете на минус 5% от нынешней цены, но рынок опять уйдет.
Вопрос вобщем-то даже не в стебе. Я искренне желаю Вам выгодно продать, но мне кажется, что сейчас продать 3к на Троещине можно только с дисконтом от минимальных цен, а не от близких к средним.
Если представить себе портрет Вашего покупателя, то это человек за 40 лет, проживающий на Троещине(либо там живут близкие). Его сбережения каким-то образом остались нетронутыми с 2013-го, и этих самых сбережений не больше 10 куе наличными. Он скорее всего продает свое(или спадщину), чтобы купить своей семье (от 3-4 чел) квартирку попросторнее, но на более близкие к метро районы ему денег не хватает, а хрущ он не желает категорически. Это очень-очень узкий сегмент покупателей, и за них на переполненной трехами Трое конкуренция идет просто бешеная.
antey1969
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