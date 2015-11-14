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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 кві, 2018 09:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Домик показал колосальное снижение. И это только начало.
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Додано: Суб 28 кві, 2018 09:58
Как педалька и К киевлян дурили.
В проекте бюджета 2018 "пукнули" что на метро на Виноградарь будет 2.5 млрд. грн.
Загонщики Аленей в ЖК Варшавский "В воздух" чепчики бросали" - скорА БУИТ метро.
А в принятом бюджете 1млрд "з'їли пацюки"
И осталось только 1.5 млрд. гривен.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 28 кві, 2018 10:20
Кто то из форумчан может напомнить сбывшиеся прогнозы "великого гуру" унуноктия?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 28 кві, 2018 10:20
Уну, у того же Влада и твоего морячка есть дети, которые с вероятностью 80% переедут в Киев учиться и потом жить в папкиной квартире.
А у многих ленд-лордов из периферии уже дети возраста поступления в ВУЗ или студенты.
Твои 3 детей скоро подрастут и отожмут твою арендную трешку на ПОХе.
Давай будем честными - в Киеве постоянно проживает не менее 1500000 (1,5 млн) понаехов.
Им нужно где-то жить. Арендуют, кто расшевелился - тот покупает, благо 20куе есть сбережений у очень многих семей даже в зажопных обл и райцентрах.
К тому же нет строек, которые достраиваются в срок. Их просто сейчас нет. Раньше были.
Сейчас задержка в год - это уже норма. Те кто задерживал на год - сейчас видимо вообще превратятся в долгострои. Рынок продаж на издыхании.
Подумай, когда ты говоришь что 8 домов Эврики перевернут рынок.
В домах Войцеховского УКОгрупп - от 45 до 60 строек. 60 000 обманутых инвесторов.
И что? На рынок это не повлияло НИКАК!
Кроме того, что эти 60000 человек проср@ли все свои сбережения (ясно что это не богатые люди) - и обречены вечно арендовать квартиры у более мудрых, рассудительных, предусмотрительных ЛЕНДЛОРДОВ.
Додано: Суб 28 кві, 2018 10:42
А то что у него может быть несколько "джуниоров" в помощниках, которые для опыта за мин. цену готовят для "профи" всю черновую работу, которую профи лишь контролирует и берет на себя лишь, напр., выступление в суде (а то и занос судье готового КРАСИВО написанного проекта решения) - НЕ учитываете?!
Додано: Суб 28 кві, 2018 10:58
Оранжевый-хит сезона
МВА конечно не имею. ДМетАУ+Академия им.Яр.мудрого. И не на пятёрки.
Какое падение по цене аренды будет к выборам по условной 37метровой круше к примеру?
7, 6 или 5кгрн будет стоить она через полтора года с минимальным ремонтом?
Додано: Суб 28 кві, 2018 11:04
Более четверти МЛРД гривен в бюджете 2018 составлеет бюджетная сиська для шаромыг.
Бюджетные сиськи для шаромыг и продажи "восдуха" по схеме "пирамида продаж" дают возможность шаромыгам в реализации навеса очень медленно идти на уступки конечным потребителям.
Поэтому "навес" и дешевеет всего лишь на 2-5%, а не летит вниз стремительным домкратом.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 28 кві, 2018 11:12
как стоила аренда безлимитный секс с симпатичной девушкой 18-28 лет, так и будет стоить.
Некоторые ценности - вечны.
Хотя многие скажут - лучше пустить опытную хорошо выглядящую 35 летнюю тетку, которая много умеет и еще тебя многому научит и покажет.
Но это скорее уже из разряда меценатства
Додано: Суб 28 кві, 2018 11:18
1. Цена предложения стоит выше цен предложений аналогов, с учётом хорошего торга. Хай рылы шевелят булками, чтобы заработать свой гонорар.
Если постававить сходу на нижнюю границу хотелок, то всё равно будут сбивать ещё цену на 2-3 куе.
2. 3к в ЖК Тампере, а не на Трое.
От выхода с квартиры мне до входа на платформу метро Левобережная надо идти в среднем 17 минут.
Если подъехать общественным транспортом то время пути 12-13 минут. Локайшин ЖК Тампере лучше чем локейшн Троещины.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 28 кві, 2018 11:21
Натаха ты какая-то озабоченная.
Смени пластинку. Или пересикись с Уней.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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