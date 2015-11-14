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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 972973974975

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 790
Висота стель
4%
33
Гарний вигляд з вікон
9%
72
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
168
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
61
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
29
Ціна
19%
147
Якість будівництва
15%
120
Всього голосів : 790
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 09:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Домик показал колосальное снижение. И это только начало.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 09:58

Как педалька и К киевлян дурили.
В проекте бюджета 2018 "пукнули" что на метро на Виноградарь будет 2.5 млрд. грн.
Зображення
Загонщики Аленей в ЖК Варшавский "В воздух" чепчики бросали" - скорА БУИТ метро.
А в принятом бюджете 1млрд "з'їли пацюки"
Зображення
И осталось только 1.5 млрд. гривен.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 10:20

Кто то из форумчан может напомнить сбывшиеся прогнозы "великого гуру" унуноктия?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 10:20

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Tribeca написав:Опять же - сейчас много строят, цены стали доступными для жителей регионов (имеющих накопления).

Они понакупали квартиры и приехали в Киев/дети их приехали.

Получается чем больше продают, тем больше доля в покупателях понаехов и тем больше людей приезжает жить в Киев.

Рынок какгбы саморегулируется.

Влажные мечты натахи.... Пока жизнь показывает противоположное, Владик из Харькова покупает 2 квартиры под аренду а сам продолжает жить в Харькове, мой знакомый морячёк из Запора купил 2 квартиры в Эврике под аренду сам переезжать не собирается, и т.д.



Уну, у того же Влада и твоего морячка есть дети, которые с вероятностью 80% переедут в Киев учиться и потом жить в папкиной квартире.

А у многих ленд-лордов из периферии уже дети возраста поступления в ВУЗ или студенты.

Твои 3 детей скоро подрастут и отожмут твою арендную трешку на ПОХе.

Давай будем честными - в Киеве постоянно проживает не менее 1500000 (1,5 млн) понаехов.

Им нужно где-то жить. Арендуют, кто расшевелился - тот покупает, благо 20куе есть сбережений у очень многих семей даже в зажопных обл и райцентрах.

К тому же нет строек, которые достраиваются в срок. Их просто сейчас нет. Раньше были.

Сейчас задержка в год - это уже норма. Те кто задерживал на год - сейчас видимо вообще превратятся в долгострои. Рынок продаж на издыхании.

Подумай, когда ты говоришь что 8 домов Эврики перевернут рынок.

В домах Войцеховского УКОгрупп - от 45 до 60 строек. 60 000 обманутых инвесторов.

И что? На рынок это не повлияло НИКАК!
Кроме того, что эти 60000 человек проср@ли все свои сбережения (ясно что это не богатые люди) - и обречены вечно арендовать квартиры у более мудрых, рассудительных, предусмотрительных ЛЕНДЛОРДОВ.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 10:42

  prosecutor написав:
  reus написав:
  prosecutor написав:Адвокат профи? У мелкого предпринимателя?

А что вас смущает? Мой близкий родственник.


Да только то что по такой категории дел адвокат профи заниматься не будет. Хотя если у родственика час работы стоит 5 долларов тогда ясно.


А то что у него может быть несколько "джуниоров" в помощниках, которые для опыта за мин. цену готовят для "профи" всю черновую работу, которую профи лишь контролирует и берет на себя лишь, напр., выступление в суде (а то и занос судье готового КРАСИВО написанного проекта решения) - НЕ учитываете?!
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 10:58

Оранжевый-хит сезона
МВА конечно не имею. ДМетАУ+Академия им.Яр.мудрого. И не на пятёрки.
Какое падение по цене аренды будет к выборам по условной 37метровой круше к примеру?
7, 6 или 5кгрн будет стоить она через полтора года с минимальным ремонтом?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:04

Более четверти МЛРД гривен в бюджете 2018 составлеет бюджетная сиська для шаромыг.
Зображення
Бюджетные сиськи для шаромыг и продажи "восдуха" по схеме "пирамида продаж" дают возможность шаромыгам в реализации навеса очень медленно идти на уступки конечным потребителям.
Поэтому "навес" и дешевеет всего лишь на 2-5%, а не летит вниз стремительным домкратом.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:12

  барабашов написав:Оранжевый-хит сезона
МВА конечно не имею. ДМетАУ+Академия им.Яр.мудрого. И не на пятёрки.
Какое падение по цене аренды будет к выборам по условной 37метровой круше к примеру?
7, 6 или 5кгрн будет стоить она через полтора года с минимальным ремонтом?



как стоила аренда безлимитный секс с симпатичной девушкой 18-28 лет, так и будет стоить.
Некоторые ценности - вечны.


Хотя многие скажут - лучше пустить опытную хорошо выглядящую 35 летнюю тетку, которая много умеет и еще тебя многому научит и покажет.

Но это скорее уже из разряда меценатства :)
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:18

  antey1969 написав:
  zahar_ написав:
  antey1969 написав:На время, пока продается прелесть, дешевей останавливается. Могут подешеветь хрущи у метро, новострой на Подвысоцкого, гостинка на Лесном, но только не прелесть.

ЭтА вы зря ёрничаете.
За овер 30 месяцев цена предложения снизилась на овер 20%.
Всё по доктрине - дешевеет однако. :wink:

То есть, Вы 30 месяцев назад выставили объект на продажу выше рыночной цены, потом постепенно вместе с рынком цену опускали. И тридцать месяцев спустя, подвинувшись на 20%, Вы все равно оказываетесь выше планки сделок по купле-продаже на аналогичные объекты(3к на Трое). К концу лета Вы созреете на минус 5% от нынешней цены, но рынок опять уйдет.
Вопрос вобщем-то даже не в стебе. Я искренне желаю Вам выгодно продать, но мне кажется, что сейчас продать 3к на Троещине можно только с дисконтом от минимальных цен, а не от близких к средним.
Если представить себе портрет Вашего покупателя, то это человек за 40 лет, проживающий на Троещине(либо там живут близкие). Его сбережения каким-то образом остались нетронутыми с 2013-го, и этих самых сбережений не больше 10 куе наличными. Он скорее всего продает свое(или спадщину), чтобы купить своей семье (от 3-4 чел) квартирку попросторнее, но на более близкие к метро районы ему денег не хватает, а хрущ он не желает категорически. Это очень-очень узкий сегмент покупателей, и за них на переполненной трехами Трое конкуренция идет просто бешеная.

1. Цена предложения стоит выше цен предложений аналогов, с учётом хорошего торга. Хай рылы шевелят булками, чтобы заработать свой гонорар.
Если постававить сходу на нижнюю границу хотелок, то всё равно будут сбивать ещё цену на 2-3 куе.
2. 3к в ЖК Тампере, а не на Трое.
От выхода с квартиры мне до входа на платформу метро Левобережная надо идти в среднем 17 минут.
Если подъехать общественным транспортом то время пути 12-13 минут. Локайшин ЖК Тампере лучше чем локейшн Троещины.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:21

  Tribeca написав:
  барабашов написав:Оранжевый-хит сезона
МВА конечно не имею. ДМетАУ+Академия им.Яр.мудрого. И не на пятёрки.
Какое падение по цене аренды будет к выборам по условной 37метровой круше к примеру?
7, 6 или 5кгрн будет стоить она через полтора года с минимальным ремонтом?



как стоила аренда безлимитный секс с симпатичной девушкой 18-28 лет, так и будет стоить.
Некоторые ценности - вечны.


Хотя многие скажут - лучше пустить опытную хорошо выглядящую 35 летнюю тетку, которая много умеет и еще тебя многому научит и покажет.

Но это скорее уже из разряда меценатства :)

Натаха ты какая-то озабоченная.
Смени пластинку. Или пересикись с Уней. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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