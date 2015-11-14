Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:Опять же - сейчас много строят, цены стали доступными для жителей регионов (имеющих накопления).
Они понакупали квартиры и приехали в Киев/дети их приехали.
Получается чем больше продают, тем больше доля в покупателях понаехов и тем больше людей приезжает жить в Киев.
Рынок какгбы саморегулируется.
Влажные мечты натахи.... Пока жизнь показывает противоположное, Владик из Харькова покупает 2 квартиры под аренду а сам продолжает жить в Харькове, мой знакомый морячёк из Запора купил 2 квартиры в Эврике под аренду сам переезжать не собирается, и т.д.
Уну, у того же Влада и твоего морячка есть дети, которые с вероятностью 80% переедут в Киев учиться и потом жить в папкиной квартире.
А у многих ленд-лордов из периферии уже дети возраста поступления в ВУЗ или студенты.
Твои 3 детей скоро подрастут и отожмут твою арендную трешку на ПОХе.
Давай будем честными - в Киеве постоянно проживает не менее 1500000 (1,5 млн) понаехов.
Им нужно где-то жить. Арендуют, кто расшевелился - тот покупает, благо 20куе есть сбережений у очень многих семей даже в зажопных обл и райцентрах.
К тому же нет строек, которые достраиваются в срок. Их просто сейчас нет. Раньше были.
Сейчас задержка в год - это уже норма. Те кто задерживал на год - сейчас видимо вообще превратятся в долгострои. Рынок продаж на издыхании.
Подумай, когда ты говоришь что 8 домов Эврики перевернут рынок.
В домах Войцеховского УКОгрупп - от 45 до 60 строек. 60 000 обманутых инвесторов.
И что? На рынок это не повлияло НИКАК! Кроме того, что эти 60000 человек проср@ли все свои сбережения (ясно что это не богатые люди) - и обречены вечно арендовать квартиры у более мудрых, рассудительных, предусмотрительных ЛЕНДЛОРДОВ.
prosecutor написав:Адвокат профи? У мелкого предпринимателя?
А что вас смущает? Мой близкий родственник.
Да только то что по такой категории дел адвокат профи заниматься не будет. Хотя если у родственика час работы стоит 5 долларов тогда ясно.
А то что у него может быть несколько "джуниоров" в помощниках, которые для опыта за мин. цену готовят для "профи" всю черновую работу, которую профи лишь контролирует и берет на себя лишь, напр., выступление в суде (а то и занос судье готового КРАСИВО написанного проекта решения) - НЕ учитываете?!
Оранжевый-хит сезона МВА конечно не имею. ДМетАУ+Академия им.Яр.мудрого. И не на пятёрки. Какое падение по цене аренды будет к выборам по условной 37метровой круше к примеру? 7, 6 или 5кгрн будет стоить она через полтора года с минимальным ремонтом?
Более четверти МЛРД гривен в бюджете 2018 составлеет бюджетная сиська для шаромыг. Бюджетные сиськи для шаромыг и продажи "восдуха" по схеме "пирамида продаж" дают возможность шаромыгам в реализации навеса очень медленно идти на уступки конечным потребителям. Поэтому "навес" и дешевеет всего лишь на 2-5%, а не летит вниз стремительным домкратом.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
барабашов написав:Оранжевый-хит сезона МВА конечно не имею. ДМетАУ+Академия им.Яр.мудрого. И не на пятёрки. Какое падение по цене аренды будет к выборам по условной 37метровой круше к примеру? 7, 6 или 5кгрн будет стоить она через полтора года с минимальным ремонтом?
как стоила аренда безлимитный секс с симпатичной девушкой 18-28 лет, так и будет стоить. Некоторые ценности - вечны.
Хотя многие скажут - лучше пустить опытную хорошо выглядящую 35 летнюю тетку, которая много умеет и еще тебя многому научит и покажет.
antey1969 написав:На время, пока продается прелесть, дешевей останавливается. Могут подешеветь хрущи у метро, новострой на Подвысоцкого, гостинка на Лесном, но только не прелесть.
ЭтА вы зря ёрничаете. За овер 30 месяцев цена предложения снизилась на овер 20%. Всё по доктрине - дешевеет однако.
То есть, Вы 30 месяцев назад выставили объект на продажу выше рыночной цены, потом постепенно вместе с рынком цену опускали. И тридцать месяцев спустя, подвинувшись на 20%, Вы все равно оказываетесь выше планки сделок по купле-продаже на аналогичные объекты(3к на Трое). К концу лета Вы созреете на минус 5% от нынешней цены, но рынок опять уйдет. Вопрос вобщем-то даже не в стебе. Я искренне желаю Вам выгодно продать, но мне кажется, что сейчас продать 3к на Троещине можно только с дисконтом от минимальных цен, а не от близких к средним. Если представить себе портрет Вашего покупателя, то это человек за 40 лет, проживающий на Троещине(либо там живут близкие). Его сбережения каким-то образом остались нетронутыми с 2013-го, и этих самых сбережений не больше 10 куе наличными. Он скорее всего продает свое(или спадщину), чтобы купить своей семье (от 3-4 чел) квартирку попросторнее, но на более близкие к метро районы ему денег не хватает, а хрущ он не желает категорически. Это очень-очень узкий сегмент покупателей, и за них на переполненной трехами Трое конкуренция идет просто бешеная.
1. Цена предложения стоит выше цен предложений аналогов, с учётом хорошего торга. Хай рылы шевелят булками, чтобы заработать свой гонорар. Если постававить сходу на нижнюю границу хотелок, то всё равно будут сбивать ещё цену на 2-3 куе. 2. 3к в ЖК Тампере, а не на Трое. От выхода с квартиры мне до входа на платформу метро Левобережная надо идти в среднем 17 минут. Если подъехать общественным транспортом то время пути 12-13 минут. Локайшин ЖК Тампере лучше чем локейшн Троещины.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
барабашов написав:Оранжевый-хит сезона МВА конечно не имею. ДМетАУ+Академия им.Яр.мудрого. И не на пятёрки. Какое падение по цене аренды будет к выборам по условной 37метровой круше к примеру? 7, 6 или 5кгрн будет стоить она через полтора года с минимальным ремонтом?
как стоила аренда безлимитный секс с симпатичной девушкой 18-28 лет, так и будет стоить. Некоторые ценности - вечны.
Хотя многие скажут - лучше пустить опытную хорошо выглядящую 35 летнюю тетку, которая много умеет и еще тебя многому научит и покажет.
Но это скорее уже из разряда меценатства
Натаха ты какая-то озабоченная. Смени пластинку. Или пересикись с Уней.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Tribeca написав:Опять же - сейчас много строят, цены стали доступными для жителей регионов (имеющих накопления).
Они понакупали квартиры и приехали в Киев/дети их приехали.
Получается чем больше продают, тем больше доля в покупателях понаехов и тем больше людей приезжает жить в Киев.
Рынок какгбы саморегулируется.
Влажные мечты натахи.... Пока жизнь показывает противоположное, Владик из Харькова покупает 2 квартиры под аренду а сам продолжает жить в Харькове, мой знакомый морячёк из Запора купил 2 квартиры в Эврике под аренду сам переезжать не собирается, и т.д.
Уну, у того же Влада и твоего морячка есть дети, которые с вероятностью 80% переедут в Киев учиться и потом жить в папкиной квартире.
А у многих ленд-лордов из периферии уже дети возраста поступления в ВУЗ или студенты.
Твои 3 детей скоро подрастут и отожмут твою арендную трешку на ПОХе.
Давай будем честными - в Киеве постоянно проживает не менее 1500000 (1,5 млн) понаехов.
Им нужно где-то жить. Арендуют, кто расшевелился - тот покупает, благо 20куе есть сбережений у очень многих семей даже в зажопных обл и райцентрах.
К тому же нет строек, которые достраиваются в срок. Их просто сейчас нет. Раньше были.
Сейчас задержка в год - это уже норма. Те кто задерживал на год - сейчас видимо вообще превратятся в долгострои. Рынок продаж на издыхании.
Подумай, когда ты говоришь что 8 домов Эврики перевернут рынок.
В домах Войцеховского УКОгрупп - от 45 до 60 строек. 60 000 обманутых инвесторов.
И что? На рынок это не повлияло НИКАК! Кроме того, что эти 60000 человек проср@ли все свои сбережения (ясно что это не богатые люди) - и обречены вечно арендовать квартиры у более мудрых, рассудительных, предусмотрительных ЛЕНДЛОРДОВ.
Да у морячка сын пошол в 1 клас младший. Старший уже сам в море ходит и зарабатывает больше папы. Так что всё в аренду, на отрадном на Донца, 2 60% квартир в аренду ушло.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
барабашов написав:Оранжевый-хит сезона МВА конечно не имею. ДМетАУ+Академия им.Яр.мудрого. И не на пятёрки. Какое падение по цене аренды будет к выборам по условной 37метровой круше к примеру? 7, 6 или 5кгрн будет стоить она через полтора года с минимальным ремонтом?
Ага. Уня тупо балаболит - а предметное пари с кем-то из буитдорожальщиков уня боится заключать.
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 28 кві, 2018 11:28, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.