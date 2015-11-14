5000 грн максимум
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 кві, 2018 11:26
5000 грн максимум
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 28 кві, 2018 11:30
смешно прогнозы - это не твое, смирись уня.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 28 кві, 2018 11:34
Надо добавить - " с обстановкой". А ремонт не в стиле минимализма, как у флаймена.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 28 кві, 2018 11:46
Уну, а если аренда упадет до 5000, то смогу я Крушу продать с ремонтом по текущей цене - 35000$?
Хотя это все равно будет 8.5% на мои вложения... но не 15% как сейчас же!
Додано: Суб 28 кві, 2018 12:56
А то что у него может быть несколько "джуниоров" в помощниках, которые для опыта за мин. цену готовят для "профи" всю черновую работу, которую профи лишь контролирует и берет на себя лишь, напр., выступление в суде (а то и занос судье готового КРАСИВО написанного проекта решения) - НЕ учитываете?![/quote]
Учитываю. Только речь была об адвокате. Если адвокат носит судье написаные решения, то это уже печально. Бывает и такое но нормальный судья на это никогда не пойдет, особенно в это время. Каждый берет деньги за свою работу, за которую потом самому и отвечать Профи сам готовит материалы. Черновая работа это копытная работа. Для нее юрист не нужен. Хотя если шараш контора, то всякое возможно. Тогда и обычного юриста на предприятии хватит
Зараз переглядають цей форум: azikoyusupov88 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|