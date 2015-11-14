Додано: Суб 28 кві, 2018 12:56

А то что у него может быть несколько "джуниоров" в помощниках, которые для опыта за мин. цену готовят для "профи" всю черновую работу, которую профи лишь контролирует и берет на себя лишь, напр., выступление в суде (а то и занос судье готового КРАСИВО написанного проекта решения) - НЕ учитываете?![/quote]Учитываю. Только речь была об адвокате. Если адвокат носит судье написаные решения, то это уже печально. Бывает и такое но нормальный судья на это никогда не пойдет, особенно в это время. Каждый берет деньги за свою работу, за которую потом самому и отвечатьПрофи сам готовит материалы. Черновая работа это копытная работа. Для нее юрист не нужен. Хотя если шараш контора, то всякое возможно. Тогда и обычного юриста на предприятии хватит