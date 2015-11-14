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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 973974975976

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 790
Висота стель
4%
33
Гарний вигляд з вікон
9%
72
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
168
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
61
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
29
Ціна
19%
147
Якість будівництва
15%
120
Всього голосів : 790
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:26

  барабашов написав:Оранжевый-хит сезона
МВА конечно не имею. ДМетАУ+Академия им.Яр.мудрого. И не на пятёрки.
Какое падение по цене аренды будет к выборам по условной 37метровой круше к примеру?
7, 6 или 5кгрн будет стоить она через полтора года с минимальным ремонтом?

5000 грн максимум
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:30

  Оранжевый-хит сезона написав:
  барабашов написав:Оранжевый-хит сезона
МВА конечно не имею. ДМетАУ+Академия им.Яр.мудрого. И не на пятёрки.
Какое падение по цене аренды будет к выборам по условной 37метровой круше к примеру?
7, 6 или 5кгрн будет стоить она через полтора года с минимальным ремонтом?

5000 грн максимум


смешно :D прогнозы - это не твое, смирись уня.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:34

  барабашов написав:Оранжевый-хит сезона
МВА конечно не имею. ДМетАУ+Академия им.Яр.мудрого. И не на пятёрки.
Какое падение по цене аренды будет к выборам по условной 37метровой круше к примеру?
7, 6 или 5кгрн будет стоить она через полтора года с минимальным ремонтом?

Надо добавить - " с обстановкой". А ремонт не в стиле минимализма, как у флаймена.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:46

  Оранжевый-хит сезона написав:
  барабашов написав:Оранжевый-хит сезона
МВА конечно не имею. ДМетАУ+Академия им.Яр.мудрого. И не на пятёрки.
Какое падение по цене аренды будет к выборам по условной 37метровой круше к примеру?
7, 6 или 5кгрн будет стоить она через полтора года с минимальным ремонтом?

5000 грн максимум



Уну, а если аренда упадет до 5000, то смогу я Крушу продать с ремонтом по текущей цене - 35000$?

Хотя это все равно будет 8.5% на мои вложения... но не 15% как сейчас же!
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 12:56

А то что у него может быть несколько "джуниоров" в помощниках, которые для опыта за мин. цену готовят для "профи" всю черновую работу, которую профи лишь контролирует и берет на себя лишь, напр., выступление в суде (а то и занос судье готового КРАСИВО написанного проекта решения) - НЕ учитываете?![/quote]

Учитываю. Только речь была об адвокате. Если адвокат носит судье написаные решения, то это уже печально. Бывает и такое но нормальный судья на это никогда не пойдет, особенно в это время. Каждый берет деньги за свою работу, за которую потом самому и отвечать :) Профи сам готовит материалы. Черновая работа это копытная работа. Для нее юрист не нужен. Хотя если шараш контора, то всякое возможно. Тогда и обычного юриста на предприятии хватит :)
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 15:07

  Прохожий написав:Кто то из форумчан может напомнить сбывшиеся прогнозы "великого гуру" унуноктия?

Трактор в поле тун-дудун
У нас уня ПРОГНОЗУН.
У него если и есть прогнозы что подвердились видимо где-то 2-4% процента от прогнозов выдаваемых "на гора" уней.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 15:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, побывал в Киеве после трехлетнего проживания в Германии. Это жесть.
С ж.д. вокзала ехал до Жулян дольше чем в Баварии 100 км. от дома до аэропорта.
Почему у несчастного Нюрнберга с населением около 500 тыс. человек метро идет от ж.д. вокзала до аэропорта, а у трехмилионного Киева это несбыточная мечта.
Пробки в обычный будний день, тролейбус едет 100 меров, 5 мин. стоит.
Мусор возле аэропорта не убирается годами.
Люди в троллейбусе чуть не подрались за место.
Не ожидал такого, в Киеве все хуже и хуже.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 16:06

  Yuri_T написав:
  reus написав:...В практическом вопросе полагаюсь на опыт профессионалов.

ваш выбор.
но иногда стоит и самому не плошать, чтобы в частном разговоре не путать арендатора с субарендатором

Я имел в виду, что налог будут платить как 1 арендодатель, так и арендатор, который сдаст квартиру в субаренду. Из рыночной цены, а не условно декларируемой 1 гривны.
Сколько в цифрах зависит сколько кв. м. сдается и на какой группе ФОП, если физ лицо, то 17% (могу ошибаться). Это информация от моего юриста. Когда-то у него консультировался мой приятель, а я присутствовал при разговоре. Правда если пройдет три года после подписания договора, то налоговая не имеет право предъявлять претензии.
reus
 
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