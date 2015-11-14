5000 грн максимум
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 кві, 2018 11:26
5000 грн максимум
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Додано: Суб 28 кві, 2018 11:30
смешно прогнозы - это не твое, смирись уня.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 28 кві, 2018 11:34
Надо добавить - " с обстановкой". А ремонт не в стиле минимализма, как у флаймена.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 28 кві, 2018 11:46
Уну, а если аренда упадет до 5000, то смогу я Крушу продать с ремонтом по текущей цене - 35000$?
Хотя это все равно будет 8.5% на мои вложения... но не 15% как сейчас же!
Додано: Суб 28 кві, 2018 12:56
А то что у него может быть несколько "джуниоров" в помощниках, которые для опыта за мин. цену готовят для "профи" всю черновую работу, которую профи лишь контролирует и берет на себя лишь, напр., выступление в суде (а то и занос судье готового КРАСИВО написанного проекта решения) - НЕ учитываете?![/quote]
Учитываю. Только речь была об адвокате. Если адвокат носит судье написаные решения, то это уже печально. Бывает и такое но нормальный судья на это никогда не пойдет, особенно в это время. Каждый берет деньги за свою работу, за которую потом самому и отвечать Профи сам готовит материалы. Черновая работа это копытная работа. Для нее юрист не нужен. Хотя если шараш контора, то всякое возможно. Тогда и обычного юриста на предприятии хватит
Додано: Суб 28 кві, 2018 15:07
Трактор в поле тун-дудун
У нас уня ПРОГНОЗУН.
У него если и есть прогнозы что подвердились видимо где-то 2-4% процента от прогнозов выдаваемых "на гора" уней.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 28 кві, 2018 15:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ребята, побывал в Киеве после трехлетнего проживания в Германии. Это жесть.
С ж.д. вокзала ехал до Жулян дольше чем в Баварии 100 км. от дома до аэропорта.
Почему у несчастного Нюрнберга с населением около 500 тыс. человек метро идет от ж.д. вокзала до аэропорта, а у трехмилионного Киева это несбыточная мечта.
Пробки в обычный будний день, тролейбус едет 100 меров, 5 мин. стоит.
Мусор возле аэропорта не убирается годами.
Люди в троллейбусе чуть не подрались за место.
Не ожидал такого, в Киеве все хуже и хуже.
Додано: Суб 28 кві, 2018 16:06
Я имел в виду, что налог будут платить как 1 арендодатель, так и арендатор, который сдаст квартиру в субаренду. Из рыночной цены, а не условно декларируемой 1 гривны.
Сколько в цифрах зависит сколько кв. м. сдается и на какой группе ФОП, если физ лицо, то 17% (могу ошибаться). Это информация от моего юриста. Когда-то у него консультировался мой приятель, а я присутствовал при разговоре. Правда если пройдет три года после подписания договора, то налоговая не имеет право предъявлять претензии.
Додано: Суб 28 кві, 2018 17:58
..."Зато ми гарно співаємо..."
Додано: Суб 28 кві, 2018 18:01
Поку уне потерялСо, прокоментирую вашу дезу.
Не сможете."Навес" стабильно дешевеет . Пока вы зайдёте на ремонт (месяца через три, если повезёт) пока его сделаете за предложение купить 1к в ЖК Вонючка с жлобремотом за 35 куе будут давать "в морду"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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