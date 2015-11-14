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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 974975976977

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 790
Висота стель
4%
33
Гарний вигляд з вікон
9%
72
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
168
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
61
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
29
Ціна
19%
147
Якість будівництва
15%
120
Всього голосів : 790
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 18:26

  zahar_ написав:
  Tribeca написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:

Уну, а если аренда упадет до 5000, то смогу я Крушу продать с ремонтом по текущей цене - 35000$?

Поку уне потерялСо, прокоментирую вашу дезу.
Не сможете."Навес" стабильно дешевеет . Пока вы зайдёте на ремонт (месяца через три, если повезёт) пока его сделаете за предложение купить 1к в ЖК Вонючка с жлобремотом за 35 куе будут давать "в морду"

Захар, что то многовато 35куе, они ведь за 17 куе вонючку брали, хороший подъем, можно и в морду получить)
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 18:30

  Хомякоид написав:Ребята, побывал в Киеве после трехлетнего проживания в Германии. Это жесть.
С ж.д. вокзала ехал до Жулян дольше чем в Баварии 100 км. от дома до аэропорта.
Почему у несчастного Нюрнберга с населением около 500 тыс. человек метро идет от ж.д. вокзала до аэропорта, а у трехмилионного Киева это несбыточная мечта.
Пробки в обычный будний день, тролейбус едет 100 меров, 5 мин. стоит.
Мусор возле аэропорта не убирается годами.
Люди в троллейбусе чуть не подрались за место.
Не ожидал такого, в Киеве все хуже и хуже.

а в Мюнхене всё лучше и лучше. Скоро каждому понаеху раздадут по кубику G65 и Х6му на фулле впридачу и на шару.
По поводу метрА. Концепция совка не подразумевала строительства метрА в городах с населением менее ляма. Очевидно экономически бюджет города не потянул бы его обслуживать и развивать. По поводу экономической составляющей - сколько там в Нюрнберге проезд то стоит на наши, 50грн или 100? А то ты ранее так сладко пел за то, что харч и коммуналка прям тама так дешевше нашей, что на сотню эвро месяц можно разливное баварское пить и свежайшими сосиськами с гриля заедать от пуза, и свет днём не выключать, и горячей водой лужайку поливать с утра до вечера. Наверно и метро там по пять евроцентов жетончик :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 28 кві, 2018 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 18:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Недельки через две на протасовом яру возле горнолыжного спуска начнуто строить три дома.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 18:36

remark
Чего это - хрющ 54м.кв будет 35, а Круша в 50м - 30?
а МОПы не без запаха фекалий и козырьки в подъезде падающие на голову(за г0вно в подвале промолчу) добавят спадщыне цены?
Фото дворов предводитель выкладывал. Я б Тундрой там колеи как от шишиги или БТРа накатал бы на стихийной бомж-парковке на площадочке под бадминтон.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 19:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Наверно и метро там по пять евроцентов жетончик

пять евроцентов - это чуть больше 1 грн., к чему этот в***р? Что в Германии все плохо, а в Украине все зашибись? И миллионы немцев мечтают устроится дупомоями в Украину, мыть унитазы в засцынных хрущах, коих 80% всего жилья.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 19:27

  BIGor написав:
  барабашов написав:Наверно и метро там по пять евроцентов жетончик

пять евроцентов - это чуть больше 1 грн., к чему этот в***р? Что в Германии все плохо, а в Украине все зашибись? И миллионы немцев мечтают устроится дупомоями в Украину, мыть унитазы в засцынных хрущах, коих 80% всего жилья.



БИГор, не мешайте людям жить в своих иллюзиях, а то вас будут нелюбить так же, как меня
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 19:50

  remark написав:
  zahar_ написав:
  Tribeca написав:Уну, а если аренда упадет до 5000, то смогу я Крушу продать с ремонтом по текущей цене - 35000$?

Поку уне потерялСо, прокоментирую вашу дезу.
Не сможете."Навес" стабильно дешевеет . Пока вы зайдёте на ремонт (месяца через три, если повезёт) пока его сделаете за предложение купить 1к в ЖК Вонючка с жлобремотом за 35 куе будут давать "в морду"

Захар, что то многовато 35куе, они ведь за 17 куе вонючку брали, хороший подъем, можно и в морду получить)[/quote]
Дык и я отмечаю что натахе очередной раз моча в голову ударила - и она свистит об нереальной цене 35 куе(когда она будет продавать через 4-6 месяцев (раньше она ремонт не сделает)).
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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