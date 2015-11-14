Додано: Суб 28 кві, 2018 18:30

Хомякоид написав: Ребята, побывал в Киеве после трехлетнего проживания в Германии. Это жесть.

С ж.д. вокзала ехал до Жулян дольше чем в Баварии 100 км. от дома до аэропорта.

Почему у несчастного Нюрнберга с населением около 500 тыс. человек метро идет от ж.д. вокзала до аэропорта, а у трехмилионного Киева это несбыточная мечта.

Пробки в обычный будний день, тролейбус едет 100 меров, 5 мин. стоит.

Мусор возле аэропорта не убирается годами.

Люди в троллейбусе чуть не подрались за место.

Не ожидал такого, в Киеве все хуже и хуже. Ребята, побывал в Киеве после трехлетнего проживания в Германии. Это жесть.С ж.д. вокзала ехал до Жулян дольше чем в Баварии 100 км. от дома до аэропорта.Почему у несчастного Нюрнберга с населением около 500 тыс. человек метро идет от ж.д. вокзала до аэропорта, а у трехмилионного Киева это несбыточная мечта.Пробки в обычный будний день, тролейбус едет 100 меров, 5 мин. стоит.Мусор возле аэропорта не убирается годами.Люди в троллейбусе чуть не подрались за место.Не ожидал такого, в Киеве все хуже и хуже.

а в Мюнхене всё лучше и лучше. Скоро каждому понаеху раздадут по кубику G65 и Х6му на фулле впридачу и на шару.По поводу метрА. Концепция совка не подразумевала строительства метрА в городах с населением менее ляма. Очевидно экономически бюджет города не потянул бы его обслуживать и развивать. По поводу экономической составляющей - сколько там в Нюрнберге проезд то стоит на наши, 50грн или 100? А то ты ранее так сладко пел за то, что харч и коммуналка прям тама так дешевше нашей, что на сотню эвро месяц можно разливное баварское пить и свежайшими сосиськами с гриля заедать от пуза, и свет днём не выключать, и горячей водой лужайку поливать с утра до вечера. Наверно и метро там по пять евроцентов жетончик