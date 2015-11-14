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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 кві, 2018 18:26
zahar_ написав: Tribeca написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Уну, а если аренда упадет до 5000, то смогу я Крушу продать с ремонтом по текущей цене - 35000$?
Поку уне потерялСо, прокоментирую вашу дезу.
Не сможете."Навес" стабильно дешевеет . Пока вы зайдёте на ремонт (месяца через три, если повезёт) пока его сделаете за предложение купить 1к в ЖК Вонючка с жлобремотом за 35 куе будут давать "в морду"
Захар, что то многовато 35куе, они ведь за 17 куе вонючку брали, хороший подъем, можно и в морду получить)
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Додано: Суб 28 кві, 2018 18:30
Хомякоид написав:
Ребята, побывал в Киеве после трехлетнего проживания в Германии. Это жесть.
С ж.д. вокзала ехал до Жулян дольше чем в Баварии 100 км. от дома до аэропорта.
Почему у несчастного Нюрнберга с населением около 500 тыс. человек метро идет от ж.д. вокзала до аэропорта, а у трехмилионного Киева это несбыточная мечта.
Пробки в обычный будний день, тролейбус едет 100 меров, 5 мин. стоит.
Мусор возле аэропорта не убирается годами.
Люди в троллейбусе чуть не подрались за место.
Не ожидал такого, в Киеве все хуже и хуже.
а в Мюнхене всё лучше и лучше. Скоро каждому понаеху раздадут по кубику G65 и Х6му на фулле впридачу и на шару.
По поводу метрА. Концепция совка не подразумевала строительства метрА в городах с населением менее ляма. Очевидно экономически бюджет города не потянул бы его обслуживать и развивать. По поводу экономической составляющей - сколько там в Нюрнберге проезд то стоит на наши, 50грн или 100? А то ты ранее так сладко пел за то, что харч и коммуналка прям тама так дешевше нашей, что на сотню эвро месяц можно разливное баварское пить и свежайшими сосиськами с гриля заедать от пуза, и свет днём не выключать, и горячей водой лужайку поливать с утра до вечера. Наверно и метро там по пять евроцентов жетончик
Востаннє редагувалось барабашов
в Суб 28 кві, 2018 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 кві, 2018 18:32
Недельки через две на протасовом яру возле горнолыжного спуска начнуто строить три дома.
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Додано: Суб 28 кві, 2018 18:36
remark
Чего это - хрющ 54м.кв будет 35, а Круша в 50м - 30?
а МОПы не без запаха фекалий и козырьки в подъезде падающие на голову(за г0вно в подвале промолчу) добавят спадщыне цены?
Фото дворов предводитель выкладывал. Я б Тундрой там колеи как от шишиги или БТРа накатал бы на стихийной бомж-парковке на площадочке под бадминтон.
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барабашов
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Додано: Суб 28 кві, 2018 19:20
барабашов написав:
Наверно и метро там по пять евроцентов жетончик
пять евроцентов - это чуть больше 1 грн., к чему этот в***р? Что в Германии все плохо, а в Украине все зашибись? И миллионы немцев мечтают устроится дупомоями в Украину, мыть унитазы в засцынных хрущах, коих 80% всего жилья.
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BIGor
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Додано: Суб 28 кві, 2018 19:27
BIGor написав: барабашов написав:
Наверно и метро там по пять евроцентов жетончик
пять евроцентов - это чуть больше 1 грн., к чему этот в***р? Что в Германии все плохо, а в Украине все зашибись? И миллионы немцев мечтают устроится дупомоями в Украину, мыть унитазы в засцынных хрущах, коих 80% всего жилья.
БИГор, не мешайте людям жить в своих иллюзиях, а то вас будут нелюбить так же, как меня
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Додано: Суб 28 кві, 2018 19:50
remark написав: zahar_ написав: Tribeca написав:
Уну, а если аренда упадет до 5000, то смогу я Крушу продать с ремонтом по текущей цене - 35000$?
Поку уне потерялСо, прокоментирую вашу дезу.
Не сможете."Навес" стабильно дешевеет . Пока вы зайдёте на ремонт (месяца через три, если повезёт) пока его сделаете за предложение купить 1к в ЖК Вонючка с жлобремотом за 35 куе будут давать "в морду"
Захар, что то многовато 35куе, они ведь за 17 куе вонючку брали, хороший подъем, можно и в морду получить)[/quote]
Дык и я отмечаю что натахе очередной раз моча в голову ударила - и она свистит об нереальной цене 35 куе(когда она будет продавать через 4-6 месяцев (раньше она ремонт не сделает)).
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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