Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Уну, а если аренда упадет до 5000, то смогу я Крушу продать с ремонтом по текущей цене - 35000$?
Поку уне потерялСо, прокоментирую вашу дезу. Не сможете."Навес" стабильно дешевеет . Пока вы зайдёте на ремонт (месяца через три, если повезёт) пока его сделаете за предложение купить 1к в ЖК Вонючка с жлобремотом за 35 куе будут давать "в морду"
Захар, что то многовато 35куе, они ведь за 17 куе вонючку брали, хороший подъем, можно и в морду получить)
Хомякоид написав:Ребята, побывал в Киеве после трехлетнего проживания в Германии. Это жесть. С ж.д. вокзала ехал до Жулян дольше чем в Баварии 100 км. от дома до аэропорта. Почему у несчастного Нюрнберга с населением около 500 тыс. человек метро идет от ж.д. вокзала до аэропорта, а у трехмилионного Киева это несбыточная мечта. Пробки в обычный будний день, тролейбус едет 100 меров, 5 мин. стоит. Мусор возле аэропорта не убирается годами. Люди в троллейбусе чуть не подрались за место. Не ожидал такого, в Киеве все хуже и хуже.
а в Мюнхене всё лучше и лучше. Скоро каждому понаеху раздадут по кубику G65 и Х6му на фулле впридачу и на шару. По поводу метрА. Концепция совка не подразумевала строительства метрА в городах с населением менее ляма. Очевидно экономически бюджет города не потянул бы его обслуживать и развивать. По поводу экономической составляющей - сколько там в Нюрнберге проезд то стоит на наши, 50грн или 100? А то ты ранее так сладко пел за то, что харч и коммуналка прям тама так дешевше нашей, что на сотню эвро месяц можно разливное баварское пить и свежайшими сосиськами с гриля заедать от пуза, и свет днём не выключать, и горячей водой лужайку поливать с утра до вечера. Наверно и метро там по пять евроцентов жетончик
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 28 кві, 2018 18:32, всього редагувалось 1 раз.
remark Чего это - хрющ 54м.кв будет 35, а Круша в 50м - 30? а МОПы не без запаха фекалий и козырьки в подъезде падающие на голову(за г0вно в подвале промолчу) добавят спадщыне цены? Фото дворов предводитель выкладывал. Я б Тундрой там колеи как от шишиги или БТРа накатал бы на стихийной бомж-парковке на площадочке под бадминтон.
барабашов написав:Наверно и метро там по пять евроцентов жетончик
пять евроцентов - это чуть больше 1 грн., к чему этот в***р? Что в Германии все плохо, а в Украине все зашибись? И миллионы немцев мечтают устроится дупомоями в Украину, мыть унитазы в засцынных хрущах, коих 80% всего жилья.
барабашов написав:Наверно и метро там по пять евроцентов жетончик
пять евроцентов - это чуть больше 1 грн., к чему этот в***р? Что в Германии все плохо, а в Украине все зашибись? И миллионы немцев мечтают устроится дупомоями в Украину, мыть унитазы в засцынных хрущах, коих 80% всего жилья.
БИГор, не мешайте людям жить в своих иллюзиях, а то вас будут нелюбить так же, как меня
Tribeca написав:Уну, а если аренда упадет до 5000, то смогу я Крушу продать с ремонтом по текущей цене - 35000$?
Поку уне потерялСо, прокоментирую вашу дезу. Не сможете."Навес" стабильно дешевеет . Пока вы зайдёте на ремонт (месяца через три, если повезёт) пока его сделаете за предложение купить 1к в ЖК Вонючка с жлобремотом за 35 куе будут давать "в морду"
Захар, что то многовато 35куе, они ведь за 17 куе вонючку брали, хороший подъем, можно и в морду получить)[/quote] Дык и я отмечаю что натахе очередной раз моча в голову ударила - и она свистит об нереальной цене 35 куе(когда она будет продавать через 4-6 месяцев (раньше она ремонт не сделает)).
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.