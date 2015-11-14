RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 975976977978

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 790
Висота стель
4%
33
Гарний вигляд з вікон
9%
72
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
168
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
61
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
29
Ціна
19%
147
Якість будівництва
15%
120
Всього голосів : 790
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 20:35

  Tribeca написав:
  remark написав:
  Tribeca написав:Дык и я отмечаю что натахе очередной раз моча в голову ударила - и она свистит об нереальной цене 35 куе(когда она будет продавать через 4-6 месяцев (раньше она ремонт не сделает)).


Да, я пожалуй погорячился, какие 35000$ за Крушу...
Нужно говорить о минимум 45000$ за Крушу с ремонтом.

Думаете найдутся лохи, которые возьмут за 45куе, чтобы перепродать дороже или для себя потому, что поезд уходит и завтра будет дороже?


Это не для перепродажи, это для себя.

45000$ - это 130 аренд, нормальное соотношение как для КРЖН. Значит и цена справедливая.[/quote]

Справедливая она была на этапе продаж, а сейчас это уже спекуляции, учитывая уровень жизни населения.
remark
 
Повідомлень: 275
З нами з: 25.12.15
Подякував: 91 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 20:54

Tribeca за 45 куе 1к в жк вонючка со жлобремонтом это -"дурень думкою багатіє".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22843
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 680 раз.
Попередження: 2
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 21:14

  zahar_ написав:Tribeca за 45 куе 1к в жк вонючка со жлобремонтом это -"дурень думкою багатіє".



Почему?

Я привел 2 ссылки, и обе - дороже.

https://www.olx.ua/obyavlenie/bolshaya- ... zmBxA.html -49998$

https://www.olx.ua/obyavlenie/uyutnaya- ... z1qPV.html -48000$


Это рыночные цены. И доходным путем - тоже оправданы - 45000$ - это 130 аренд.

А сколько аренд стоит треха на Тампере? Можешь поменять свою треху в хруще на 1к на Круше с твоей доплатой - тысяч 10-15?

Другой сегмент просто.

Круши расчитаны на молодых, зарабатывающих жителей ПОХа, а трехи в хруще - на пенсов без денег.
Твои ж наследники тоже не в хруще живут, а в новострое.
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3079
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 21:19

  Tribeca написав:
  zahar_ написав:Tribeca за 45 куе 1к в жк вонючка со жлобремонтом это -"дурень думкою багатіє".

Почему?
Я привел 2 ссылки, и обе - дороже.
https://www.olx.ua/obyavlenie/bolshaya- ... zmBxA.html -49998$

https://www.olx.ua/obyavlenie/uyutnaya- ... z1qPV.html -48000$


Это рыночные цены. И доходным путем - тоже оправданы - 45000$ - это 130 аренд.

А сколько аренд стоит треха на Тампере? Можешь поменять свою треху в хруще на 1к на Круше с твоей доплатой - тысяч 10-15?

Другой сегмент просто.

Круши расчитаны на молодых, зарабатывающих жителей ПОХа, а трехи в хруще - на пенсов без денег.
Твои ж наследники тоже не в хруще живут, а в новострое.

хватит включать дурочку, не купит их никто за 45 000, может за 35 000 купят
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18473
З нами з: 20.04.08
Подякував: 349 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 21:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Уну, прозвони обьявления, попробуй уболтать за 35, потом отпишись о впечатлениях :))

Помню Аирмакс как-то звонил, когда еще дом был недостроен и пробовал сторговаться с 30куе до 25, не получилось, делился впечатлениями
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3079
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 21:27

Ребята, как мне наказать своего лендлорда-кровососа за то что поднял мне аренду на 25%?
airmax78
 
Повідомлень: 24407
З нами з: 25.10.12
Подякував: 653 раз.
Подякували: 2778 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 21:29

  airmax78 написав:Ребята, как мне наказать своего лендлорда-кровососа за то что поднял мне аренду на 25%?

Купить квартиру
ПС Сезонное снижение аренды уже началось.
UA
 
Повідомлень: 2682
З нами з: 19.07.08
Подякував: 193 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 21:33

  airmax78 написав:Ребята, как мне наказать своего лендлорда-кровососа за то что поднял мне аренду на 25%?

можно узнать что снимаете? сколько платили и сколько стало?
UXdonate
 
Повідомлень: 20
З нами з: 27.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 21:34

  UA написав:
  airmax78 написав:Ребята, как мне наказать своего лендлорда-кровососа за то что поднял мне аренду на 25%?

Купить квартиру
ПС Сезонное снижение аренды уже началось.


Да, ждем осень для рывка, в сентябре лендлорды будут беспощадны
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3079
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 975976977978
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, UXdonate і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1067, 1068, 1069
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10680 1934024
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 кві, 2018 00:06
Alex6
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21941
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98887
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6080)
28.04.2018 22:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.