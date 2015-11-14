Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 кві, 2018 20:35
Tribeca написав: remark написав: Tribeca написав:
Дык и я отмечаю что натахе очередной раз моча в голову ударила - и она свистит об нереальной цене 35 куе(когда она будет продавать через 4-6 месяцев (раньше она ремонт не сделает)).
Да, я пожалуй погорячился, какие 35000$ за Крушу...
Нужно говорить о минимум 45000$ за Крушу с ремонтом.
Думаете найдутся лохи, которые возьмут за 45куе, чтобы перепродать дороже или для себя потому, что поезд уходит и завтра будет дороже?
Это не для перепродажи, это для себя.
45000$ - это 130 аренд, нормальное соотношение как для КРЖН. Значит и цена справедливая.[/quote]
Справедливая она была на этапе продаж, а сейчас это уже спекуляции, учитывая уровень жизни населения.
remark
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Додано: Суб 28 кві, 2018 20:54
Tribeca за 45 куе 1к в жк вонючка со жлобремонтом это -"дурень думкою багатіє".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Додано: Суб 28 кві, 2018 21:14
zahar_ написав: Tribeca
за 45 куе 1к в жк вонючка со жлобремонтом это -"дурень думкою багатіє".
Почему?
Я привел 2 ссылки, и обе - дороже.
https://www.olx.ua/obyavlenie/bolshaya- ... zmBxA.html
-49998$
https://www.olx.ua/obyavlenie/uyutnaya- ... z1qPV.html
-48000$
Это рыночные цены. И доходным путем - тоже оправданы - 45000$ - это 130 аренд.
А сколько аренд стоит треха на Тампере? Можешь поменять свою треху в хруще на 1к на Круше с твоей доплатой - тысяч 10-15?
Другой сегмент просто.
Круши расчитаны на молодых, зарабатывающих жителей ПОХа, а трехи в хруще - на пенсов без денег.
Твои ж наследники тоже не в хруще живут, а в новострое.
Tribeca
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Додано: Суб 28 кві, 2018 21:19
Tribeca написав: zahar_ написав: Tribeca
за 45 куе 1к в жк вонючка со жлобремонтом это -"дурень думкою багатіє".
Почему?
Я привел 2 ссылки, и обе - дороже.
https://www.olx.ua/obyavlenie/bolshaya- ... zmBxA.html
-49998$
https://www.olx.ua/obyavlenie/uyutnaya- ... z1qPV.html
-48000$
Это рыночные цены. И доходным путем - тоже оправданы - 45000$ - это 130 аренд.
А сколько аренд стоит треха на Тампере? Можешь поменять свою треху в хруще на 1к на Круше с твоей доплатой - тысяч 10-15?
Другой сегмент просто.
Круши расчитаны на молодых, зарабатывающих жителей ПОХа, а трехи в хруще - на пенсов без денег.
Твои ж наследники тоже не в хруще живут, а в новострое.
хватит включать дурочку, не купит их никто за 45 000, может за 35 000 купят
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Додано: Суб 28 кві, 2018 21:22
Уну, прозвони обьявления, попробуй уболтать за 35, потом отпишись о впечатлениях
)
Помню Аирмакс как-то звонил, когда еще дом был недостроен и пробовал сторговаться с 30куе до 25, не получилось, делился впечатлениями
Tribeca
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Додано: Суб 28 кві, 2018 21:27
Ребята, как мне наказать своего лендлорда-кровососа за то что поднял мне аренду на 25%?
airmax78
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Додано: Суб 28 кві, 2018 21:29
airmax78 написав:
Ребята, как мне наказать своего лендлорда-кровососа за то что поднял мне аренду на 25%?
Купить квартиру
ПС Сезонное снижение аренды уже началось.
UA
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Додано: Суб 28 кві, 2018 21:33
airmax78 написав:
Ребята, как мне наказать своего лендлорда-кровососа за то что поднял мне аренду на 25%?
можно узнать что снимаете? сколько платили и сколько стало?
UXdonate
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Додано: Суб 28 кві, 2018 21:34
UA написав: airmax78 написав:
Ребята, как мне наказать своего лендлорда-кровососа за то что поднял мне аренду на 25%?
Купить квартиру
ПС Сезонное снижение аренды уже началось.
Да, ждем осень для рывка, в сентябре лендлорды будут беспощадны
Tribeca
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Додано: Суб 28 кві, 2018 21:43
Tribeca написав:
Уну, прозвони обьявления, попробуй уболтать за 35, потом отпишись о впечатлениях
)
Помню Аирмакс как-то звонил, когда еще дом был недостроен и пробовал сторговаться с 30куе до 25, не получилось, делился впечатлениями
не помню с 30, помню что до сдачи была куча обьяв 27 000 торг.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Повідомлень: 18484
З нами з: 20.04.08
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Подякували: 435 раз.
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