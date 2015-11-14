Додано: Суб 28 кві, 2018 22:00

Кстати- вести с полей, куплено паркоместо в Афтографе, $15.000

Как по мне- оверпрайс, квартира под 70м3 куплена осенью за $50, правда сейчас ценник уже $900*70=$63

Востаннє редагувалось antonivs3 в Суб 28 кві, 2018 22:08, всього редагувалось 2 разів.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!